Aus der Geschichte Kulmbachs ist das Bier nicht wegzudenken, und es lohnt sich, den Spuren des Kulmbacher Brauwesens zu folgen. Die Leidenschaft für den Gerstensaft wird in der Bierstadt Kulmbach gelebt, und passend dazu bietet der Tourismus- und Veranstaltungsservice humorvolle Erlebnisführungen unter dem Motto "Hopfen und Malz - Kulmbach erhalt's" an. Vom Bierbrauergesellen "Schorsch" erfahren die Gäste viel über die "gehopften Genüsse" und die traditionsreiche Geschichte des Kulmbacher Bieres, das nachweislich seit dem 14. Jahrhundert vor Ort hergestellt wird. Heitere Erlebnisse, lustige Trinksprüche und der Genuss von echtem Kulmbacher Bierbrand (Probeschluck gibt es unterwegs) machen diesen Stadtrundgang zu einem besonderen Erlebnis. Die Kulmbacher Bierführung endet mit einer gemütlichen Einkehr in einer Kulmbacher Traditionsgastwirtschaft. Die Bierführungen finden jeweils freitags am 30. Juli, 3. September und 15. Oktober statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Holzmarkt Kulmbach (Zinsfelder Brunnen). Die Führung dauert etwa 90 Minuten plus Einkehr. Es ist eine telefonische Anmeldung bei der Tourist-Information nötig, Ruf 09221/95880. red