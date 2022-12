Leben Sie gern in der Rhön? Wie hat sich die Lebensqualität in der Rhön in den vergangenen zehn Jahren entwickelt? Kaufen Sie regelmäßig regionale Produkte?

Fragen wie diese haben 1002 Menschen, die im Biosphärenreservat leben, in diesem Jahr im Rahmen einer repräsentativen Meinungsumfrage beantwortet. Die wichtigsten Ergebnisse haben die drei Verwaltungsstellen und das beauftragte Forschungsinstitut forsa aus Berlin vorgestellt. Darüber informiert die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Unseco-Biosphärenreservat Rhön in einer Pressemitteilung.

Die Ergebnisse zeigen eine hohe Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner mit der Rhön. Die große Mehrheit der Befragten lebt schon lange in der Rhön - und sie lebt dort auch gerne: Mehr als 90 Prozent bewerten die Lebensqualität als gut oder gar sehr gut. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind stolz darauf, aus der Rhön zu sein und kennen und nutzen eine Vielzahl regionaler Produkte. Jede/r zweite Befragte gibt an, mit dem Namen "Unesco-Biosphärenreservat Rhön" sehr vertraut zu sein. Zehn Prozent der Befragten sagt der Begriff nichts. Generell scheint das Wissen über das Biosphärenreservat durchaus noch ausbaufähig zu sein: Der Mehrheit ist überhaupt gar nicht bewusst, dass sie innerhalb des Biosphärengebiets leben.

Der Naturschutz und das Rhönschaf sind die bekanntesten Projekte, Angebote oder Produkte des Unesco-Biosphärenreservats. Private oder berufliche Vorteile durch das Biosphärenreservat sehen zwar nur wenige Befragte, eine Mehrheit sieht allerdings Vorteile für die Region Rhön - insbesondere in den Bereichen Umwelt- und Naturschutz sowie Tourismus. Eine Minderheit der Befragten stört sich an Auflagen für die Forst- und Landwirtschaft oder bemängelt Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, die es nur in besonders geschützten Bereichen des Biosphärenreservats gibt (z.B. in Naturschutzgebieten oder Kernzonen). red