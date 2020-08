Endlich wieder Live-Musik

Das Jahresprogramm im Kronacher BRK-Seniorenhaus ist stets gut gefüllt. Immer wieder finden sich gute Gründe zum fröhlichen Feiern - vom lustigen Faschingstreiben über das traditionelle Sommerfest bis hin zur festlichen Weihnachtsfeier. Zum Bedauern der Senioren können seit dem Lockdown keine geselligen Veranstaltungen mehr stattfinden. Um den Heimbewohnern eine Abwechslung in dieser so schwierigen Zeit zu bereiten, hatte der Musiker diese im Frühjahr mit einem Gratis-Gartenkonzert beschenkt. Dies hatte für so viel Freude gesorgt, dass nunmehr erneut ein Open-Air-Konzert mit ihm initiiert wurde.

"Höchste Zeit, dass Sie wieder hier im Garten schöne Musik genießen dürfen", bekundete der Alleinunterhalter, nachdem seit seinem letzten Auftritt im Mai schon wieder etliche Wochen ins Land gezogen waren. Nach wie vor hätten die Heimbewohner im Alltag viele Einschränkungen, darunter auch der Verzicht auf gemeinsame Feiern bei guter Musik. "Musiker sind derzeit leider vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Dabei würde die Musik den Menschen gerade jetzt so gut tun", zeigte sich der Entertainer sicher. Da er seine Auftritte gerade auch in den Seniorenhäusern sehr vermisse, freute er sich, ihnen an dem Tag erneut einige fröhlich-unterhaltsame Stunden bereiten zu können.

Wie bereits im Frühjahr spielte und sang der Alleinunterhalter wieder in Blickrichtung zu den Senioren. Diese hatten es sich an diesem sonnenverwöhnten Tag im herrlich blühenden Garten der Einrichtung, auf den Balkonen oder hinter geöffneten Fenstern gemütlich gemacht. Auch einige Nachbarn der Seniorenresidenz fanden sich wieder als "Zaungäste" ein. Sie alle erfreuten sich an einem bunt gemischten Programm musikalischer Perlen unter dem Motto "Lieder an einem Sommertag".

Der flotten Auftakts-Polka "Die Oberkrainer kommen" folgten beliebte Schlager und Evergreens. Zum Klingen kamen beispielsweise "Ich hab Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren", die Hommage an Udo Jürgens "Zeig mir den Platz an der Sonne", begleitet von Jodel-Einlagen "In den Bergen ist es schön", die musikalische Liebeserklärung "Ich wander ja so gerne am Rennsteig", der langsame Walzer "Warum bist du gekommen" aus dem "Bajazzo" als auch die Aufforderung an alle Herren "Rote Lippen soll man küssen" sowie gesangliche Ausflüge an den Rhein und nach Österreich u.v.m. Zum Udo-Jürgens-Hit "Griechischer Wein" legten die Betreuungskräfte sogar eine spontane Sirtaki-Tanzeinlage aufs Parkett.

Der große Applaus und laute Bravorufe, vor allem aber die vielen lächelnden Gesichter der Heimbewohner ließen keinen Zweifel daran, wie gut ihnen die Musik von Rainer Lohr gefallen hatte. So gingen die beiden Stunden leider viel zu schnell vorbei - mit jeder Menge Ohrwürmern im Ohr und dem ganz persönlichen Lieblingslied auf den Lippen. hs