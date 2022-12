Jane Coco Fay tourt durch die angesagtesten Clubs und Festivals Europas und besucht dabei nun auch die Rhönfesthalle, heißt es in der Pressemeldung des Veranstalters. Für das Aufwärmprogramm sorgen die in der Region bekannten Jungs von MischWerk. Direkt vor Coco Fay steht DJ Sebbo Stereo aus der Region Main-Spessart auf der Bühne. Das Neon-Beats findet am Samstag, 10. Dezember, in der Rhönfesthalle Stangenroth statt. Einlassbeginn ist ab 21 Uhr, und Tickets gibt es nur an der Abendkasse. Foto: Sebastian Kotheder