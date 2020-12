In den vergangenen drei Jahren veranstaltete Lilly Welscher aus Kehlbach im Landkreis Kronach mit ihrer Patin Marion Büttner am zweiten Adventssonntag einen eigenen Weihnachtsmarkt und sammelte Spenden für die Kinder, die in den Wohngruppen der Kulmbacher Geschwister-Gummi-Stiftung leben.

"Wegen Corona konnten wir keinen Weihnachtsmarkt veranstalten, dann kam mir die Idee mit einer WhatsApp-Aktion", so die zwölfjährige Schülerin. Eine großartige Idee, denn so kam von Familie, Freunden und Bekannten die stolze Summe von 1150 Euro zusammen.

"Ich möchte Kindern damit helfen und eine Freude machen", so die Schülerin stolz. Zusätzlich übergab sie viele gesammelte Sachspenden wie Kinderbücher, Spiele und mehr.

"Die Spende freut uns riesig. Wir danken ganz herzlich für einen solch außergewöhnlichen und wunderbaren Einsatz. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes", so Regina Herath von der Geschwister-Gummi-Stiftung.

Die Stiftung ist ein führender Kinder- und Jugendhilfeträger in Nordbayern mit vielen Hilfen, Einrichtungen und Angeboten. Derzeit leben etwa 70 Kinder in verschiedenen Wohngruppen. Daneben werden viele Kinder, Jugendliche und Familien auch ambulant betreut. red