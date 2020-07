Eine Ehe mit Erfolgsrezept

Teuchatz — Ihr Rezept für eine gute Beziehung scheint zu funktionieren. Am 7. Juli 1960 gaben sich Anna Maria, geborene Dittrich, und Heinrich Kraus das Jawort - und halten es bis heute. Nun feierte das Ehepaar seine Diamantene Hochzeit. Kennengelernt haben sich die ehemalige Näherin aus Hirschaid (80) und der frühere Kraftfahrer aus Teuchatz (85) bei Tanzveranstaltungen im näheren Umkreis.

Sieben Jahre nach der Hochzeit bauten die beiden ein Haus in Teuchatz, in das sie 1970 einzogen. Bis heute wohnen sie dort. Heinrich Kraus ist Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr in Teuchatz. Das Ehepaar teilt die Leidenschaft für die Landwirtschaft und geht gerne gemeinsam zu Festen und zu Kirchweihen in der Umgebung. Sehr wichtig sind außerdem Familienbesuche. Neben den zwei Töchtern und dem einen Sohn zählen die beiden fünf Enkel- und drei Urenkelkinder.

Zur Diamantenen Hochzeit gratulierten unter anderen der stellvertretende Landrat Bruno Kellner und der Heiligenstadter Bürgermeister Stefan Reichold. Und was ist nun das Geheimnis ihrer Beziehung? Zuverlässigkeit und Vertrauen, geben beide an.