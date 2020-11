Den guten Ruf in aller Welt verdanken die Lebkuchen einem Nürnberger Unternehmen: Lebkuchen-Schmidt, dem weltweit ältesten Versender für Lebkuchen und Gebäckspezialitäten. Um das süße Gebäck auch in Zukunft auf der ganzen Welt verfügbar zu machen, hat das Traditionsunternehmen die Kulmbacher Digitalagentur dynamic commerce mit einem Update des Web-Auftrittes beauftragt: Innerhalb eines Jahres wurde der neue Online-Shop mit vielen zusätzlichen Funktionen entwickelt und der gesamte Online-Auftritt neugestaltet. Im Fokus stand dabei der Webshop, in dem alle Produkte des vielseitigen Sortiments online gekauft werden können.

Neben Informationen zum Unternehmen gibt es eine Weihnachtswelt, in der man sich zur besinnlichen Jahreszeit über die schönsten Weihnachtsmärkte, Rezepte, Baumschmuck, Weihnachten in aller Welt und vieles mehr informieren kann. Während dieser Zeit gehen bei dem Versandhändler pro Tag Bestellungen im hohen vierstelligen Bereich ein. All jene, die lieber offline die Lebkuchenvariationen kaufen wollen, finden über die Filialsuche die Geschäfte, in denen Lebkuchen-Schmidt während der Weihnachtszeit die Produkte anbietet.

Geschenke in die ganze Welt

Doch nicht nur an den Eigenverbrauch wurde bei der digitalen Umsetzung gedacht. Egal, ob für die Familie oder Geschäftskunden - über Lebkuchen-Schmidt lassen sich komfortabel Geschenke in die ganze Welt liefern. Jede Bestellung kann man an mehrere Empfänger verschicken und mit individuellen Grußkarten versehen. Unternehmen können verschiedene Warenkörbe für die jeweiligen Kundengruppen erstellen und beliebig viele Kunden individuell innerhalb einer Bestellung beschenken. Die Lebkuchen und anderen Gebäckspezialitäten werden in edlen Dosen, Schatullen, Kästchen und Truhen ausgeliefert und verschenkt. Diese können mit individuellen Banderolen oder gestanzten Logos veredelt werden. Dafür wurde ein Online-Konfigurator geschaffen, mit dem Produkte direkt im Web personalisiert werden können.

Die dynamic commerce GmbH ist Hersteller von Webshop-Software und Digitalagentur. Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und betreut mittlerweile über 200 mittelständische Unternehmen aus ganz Europa (siehe auch www.dc-solution.de). red