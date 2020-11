Wundervolle Adventseinstimmung ist ab sofort auch auf der Homepage des Vereins "Gemeinsam gegen Krebs" (GgK) zu sehen und zu hören. Wer seinen Angehörigen, Opa und Oma oder Eltern und lieben Verwandten ein schönes Geschenk machen möchte, kann über den Verein GgK auch eine CD oder eine DVD erwerben.

Wie schon berichtet, hatten sich Mitglieder des Vereins GgK und vor allem Aktive aus der Sportgruppe unter Leitung von Yoga Couch Birgit Schmitt etwas Besonderes einfallen lassen, um einen Ersatz zu finden für die lieb gewordene und gern angenommene Veranstaltung "Musik und Gedanken zum Advent", die wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Die Idee der Initiatoren war es, eine DVD zu erstellen, die man auch Familienangehörigen, Verwandten und Bekannten schenken kann.

Abrufbar auch im Internet

Aber auch im Internet ist die besinnliche Stunde "Musik und Gedanken zum Advent" als Videoaufzeichnung aus der St.-Katharina-Kirche in Neukenroth ab sofort aufrufbar. Die Leiterin und Yoga-Coach Birgit Schmitt sowie auch die Vereinsvorsitzende von GgK, Dr. Martina Stauch, sprechen von einer wunderbar gelungenen und ansprechbaren sowie einfühlsamen Darbietung als besinnliche Abwechslung in der trüben Corona-Krise, aber auch als Mutmacher in der Adventszeit. Die "Botschafter für das Leben" vom Verein GgK werden mit diesem Service nicht nur für Mitglieder des Vereins, sondern auch für alle Nichtmitglieder und für kranke wie gesunde Menschen ihrer Zielsetzung gerecht, im Kampf gegen den Krebs anzutreten und Hoffnung zu geben in einer schweren Zeit.

Die Vorsitzende und Onkologin Martina Stauch begrüßt die Initiative der Mitglieder: "Sicher ist, dass Patienten mit aktiven Krebserkrankungen zur sogenannten Risikogruppe für Covid-19-Infektionen gehören. Besonders gefährdet sind darunter Patienten mit einem geschwächten Immunsystem wie wir es bei akuten Leukämien und vor allem bei Lymphomen und einigen Hämoblastosen finden können. Eine verminderte Anzahl weißer Blutkörperchen, niedrige Immunglobuline und Patienten mit aplastischen Anämien gehören ebenfalls zur Gruppe mit einem erhöhten Risiko. Das gilt unabhängig vom Erkrankungsalter." Bei älteren Patienten kämen aber häufig noch andere Risikofaktoren wie Diabetes mellitus, hoher Blutdruck und weitere chronische Erkrankungen hinzu.

Nicht nur für Patienten wichtig

Stauch: "Auf diese Situation ist niemand vorbereitet, aber wir wollen uns der Situation stellen. Umso mehr sind die Initiativen wie Wanderungen, Yoga- Übungen, Gedichte und Geschichten für zu Hause sowie jetzt auch die Herausgabe einer CD/DVD mit Musik und Gedanken zum Advent sehr wichtig für alle Menschen, nicht nur für Patienten, die sich in Therapien befinden", so weit die Vereinsvorsitzende Martina Stauch.

Die CD/DVD kann man erwerben über den Verein "Gemeinsam gegen Krebs", Michaela Löffler, Telefonnummer 0171/4652388, im Internet einsehbar sind die Beiträge unter www.ggkev.de. eh