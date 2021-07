Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) lädt am Donnerstag, 5. August, nach Völkersleier zu einer rund drei Kilometer langen, geführten Wanderung auf dem Brennerweg ein. Anschließend gibt es eine Brennerei-Führung. Los geht es um 14 Uhr am SchnapsKocherhof in Völkersleier. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 09737/1271. sek