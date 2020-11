Eigentlich sollte die Skulptur "Das Grundgesetz" begehbar sein nach dem Motto "auf dem Grundgesetz stehen." So jedenfalls hat es der Berliner Aktionskünstler Jimmy Fell geplant. Um das entsprechend fotografieren zu können, wurde auch eine kleine "Terrasse" gebaut. Nun aber kam alles ganz anders: Jimmy Fell hatte von den beiden Königshöfer Firmen Zeltbau Eschenbach und Weigand Bau ein Zelt zur Verfügung gestellt bekommen, um das Kunstwerk vor Regen und Schnee zu schützen.

Geschlossenes Zelt

Es sollte allerdings nur ein Dach bekommen, so dass man auf die Skulptur stehen konnte. Dem stimmte das Bauamt des Landkreises Schmalkalden-Meiningen aber nicht zu und verlangte, dass das Zelt geschlossen wird. Die Mitarbeiter der Firma Zeltbau Eschenbach haben daraufhin Seitenteile eingesetzt, die eine durchsichtige Fläche haben. "Nun ist das Kunstwerk in Quarantäne, meinte Jimmy Fell, fügt aber auch an, dass es nun "hinter Glas gesetzt wohl besonders kostbar ist." Das Zelt wurde am Donnerstag durch die Mitarbeiter der Firma Zeltbau Eschenbach, Bad Königshofen aufgebaut.