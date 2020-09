Der Karibu-Weltladen Kronach veranstaltete am Sonntag in der Kühnlenzpassage in Kronach zur bundesweiten Aktion "Fair statt mehr" ein Kindermitmachkonzert. Unter Leitung von Ute Fischer-Petersohn fanden sich hierzu etliche Kinder zur aktiven Teilnahme an Musik und Gesang mit ihren Eltern ein.

Unter Leitung und Organisation von Ute Fischer-Petersohn hatten nicht nur die Kinder ihren Spaß an dieser Aktion, sondern auch die Eltern freuten sich über die Initiative mit sinnvollem Gedankengut. Die Vorsitzende des Trägervereins für den Karibu Weltladen, dem Verein zur Förderung Fairen Handels, Christina Walther, hob in ihrer Begrüßung hervor, dass der "faire Handel den Menschen in den Mittelpunkt stellt, nicht den Profit!" Sie freute sich als große Unterstützerin auch die Bürgermeisterin der "Fair Trade-Stadt" Kronach, Angela Hofmann, begrüßen zu können.

Hofmann dankte den Initiatoren des Karibu-Weltladens und ihrem Trägerverein für den großartigen Einsatz für einen fairen Handel. Faires Verhalten beginne schon im Kindergarten und in der Schule. Daher sei das Kinder-Mitmachkonzert eine gute Idee und dem fairen Gedankengut fördernde Veranstaltung für Kinder wie Eltern. Im Rahmen der bundesweiten fairen Woche weise man somit auch in Kronach auf das wichtige Thema "Fair statt mehr" mit Veranstaltungen hin.

Die Aktionswoche beschäftigt sich mit der Frage, was es für ein gutes Leben braucht. Kronach mache schon seit 2014 bei der Kampagne "Fair-Trade- Stadt" mit und unterstützt den Karibu-Weltladen und Initiativen und Ideen, die schon beim Einkauf die Aufmerksamkeit erwecken, auf fair gehandelte Produkte zu achten. Christina Walther und Ute Fischer-Petersohn wiesen darauf hin, dass die Faire Woche vom Forum Fairer Handel in Kooperation mit TransFair und dem Weltladen-Dachverband veranstaltet wird.

Neue Aktualität durch Corona

Die Frage, was ein gutes Leben ausmacht, habe durch die Corona-Pandemie eine eindringliche Aktualität bekommen. Die Krise mache deutlich, dass unser Wirtschaftssystem nicht unverwundbar ist und dass es vielen Menschen die Chance auf ein gutes Leben verwehrt, vor allem im Süden der Welt. Gleichzeitig biete dies aber die Chance, das eigene Konsumverhalten, aber auch unser auf Wachstum ausgelegtes System als Ganzes zu hinterfragen.

Der faire Handel sorge zum Beispiel mit höheren Erlösen für die Produzierenden sowie mit verlässlichen Handelsbeziehungen dafür, dass auch die Menschen am Anfang der Lieferketten ein gutes Leben haben können. Sie sorgen oft unter schwierigsten Bedingungen für Aussaat und Ernte der unter anderem auch in Deutschland gehandelten Lebensmittel und Erzeugnisse.

Mit zwei Veranstaltungen beteiligt sich der Karibu-Weltladen Kronach an der diesjährigen Fairen Woche. Ein erster Erfolg war das Kindermitmachkonzert "Eine Reise um die Welt" am Sonntag in der Kühnlenzpassage.

Mit Liedern aus fremden Ländern, dem dazugehörigen Rhythmus und den Melodien konnten sich alle mit fremden Völkern und Kulturen verbinden. Dazu lagen genügend Instrumente bereit und es herrschte Spaßatmosphäre beim Singen und Musizieren.

Weitere Veranstaltung am Freitag

Es erfolgte zugleich Einladung zur zweiten Veranstaltung am kommenden Freitag, 25. September, ab 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche Kronach. Lars Hofmann und Ulrike Mahr gestalten mit farbenfrohen Bildern als Diavortrag, Musik aus aller Welt und nachdenklichen Texten die zweite Veranstaltung der Fairen Woche in Kronach. eh