Sie war festlich geschmückt, die Pfarrkirche St. Thomas in Wallenfels, als die Erstkommunionkinder unter den feierlichen Klängen des Musikvereins Wallenfels in das Gotteshaus einzogen. Die 17 Kinder waren in zwei Gruppen aufgeteilt, damit man den Gottesdienst wirklich feierlich begehen konnte. Die erste Gruppe feierte um 9 Uhr ihre Erste heilige Kommunion, die zweite Gruppe anschließend.

War sonst die Kirche so richtig voller Menschen, so feierten diesmal die Kinder und ihre Eltern zusammen mit den Verwandten unter den Coronabestimmungen. Aber das war eigentlich zweitrangig, denn sehnsüchtig warteten die Jungen und Mädchen auf die geweihte Hostie, auf den Heiland in Brotgestalt. Und diesmal mussten sie lange warten, seit der Weiße Sonntag verschoben werden musste.

Unter dem Motto "Jesus, erzähl uns von Gott" hatten sie eine lange und intensive Vorbereitung hinter sich, für die sie nun belohnt wurden.

Zu Beginn des Gottesdienstes segnete Pater Jan Poja die Kommunionkerzen und meinte, dass ihr Licht all das Dunkel der Welt erhellt. Nach dem Sündenbekenntnis und dem jubilierenden Gloria und der Lesung schallte das "Halleluja" von Taizé durch das Kirchenschiff der Pfarrkirche St. Thomas. Im Evangelium ging es um das Paschafest, das Jesus mit zwölf Jahren in Jerusalem besuchte und bereits damals schon viele Fragen im Tempel stellte. Vor dem Glaubensbekenntnis wurden die Kommunionkerzen entzündet, begleitet von Maik Förner auf der Panflöte mit dem Lied "David‘s Song".Vor dem Segen wurden die Brote der Erstkommunionkinder gesegnet und mit dem schönen Marienlied "Segne du Maria" endete der feierliche Gottesdienst, der auch mit den Coronabeschränkungen ein großes Erlebnis für die Jungen und Mädchen war, das sie sicher für immer in ihren Herzen bewahren werden.

Umrahmt wurde der Gottesdienst von Marcel Müller an der Orgel, Maik Förner mit seiner Panflöte und dem Minichor, der im Pfarr-Jugendheim sang und dessen Lieder musikalisch übertragen wurden. Den Einzug begleitete der Musikverein Wallenfels.

Die Kommunionkinder in Wallenfels waren in derGruppe 1: Bastian Lang, Pauline Müller, Betty Stumpf, Antonia Mähringer, Melvin Weiß, Maximilian Stumpf, Lilly Zeuß, Antonia Thüroff und Luca Schlee; in der Gruppe 2: Toni Schauer, Lorenz Partheymüller, Luisa Barnickel, Luis Barthel, Christian Hilzbrich, Ciara Kremer, Alina Maier und Luis Neuber. sd