Elf Mitarbeiter, die es zusammen auf 375 Jahre Betriebszugehörigkeit bringen. Diese respektable Leistung wurde im September bei der Geiss AG in Seßlach gefeiert.

Firmentreue wird in dem familiengeführten Unternehmen honoriert. Und egal ob Lehrling oder Quereinsteiger: Die hochqualifizierten Facharbeiter begleiten den "Hidden Champion" nicht nur gern durch immer neue Entwicklungen, sie stehen in Hochs wie in Tiefs zu ihrem Arbeitgeber. Vorstand Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Daum würdigte die Jubilare für ihre langjährige Leistung und ihren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens. Für jeden Mitarbeiter gab er in seiner kurzweiligen Ansprache eine kleine Anekdote zum Besten.

Bereits vier Jahrzehnte haben Volker Heine, Karl Werner, Matthias Münch und Elmar Schramm Geiss die Treue gehalten. Gerhard Fahrner, Thomas Klee und Markus Bauer bringen es auf jeweils 35 Jahre Betriebszugehörigkeit. Für 30 Jahre wurden Rouven Schmitt und Thomas Rampel geehrt, für 20 Jahre Oliver Heine und Stefan Grosch. Auch Vorstandsvorsitzender Manfred Geiß und seine Frau Klara, die das Unternehmen über Jahrzehnte prägten, ließen es sich nicht nehmen, den langgedienten Mitarbeitern für ihren Einsatz zu danken, der größtenteils noch in ihre aktive Zeit fiel.

Ein Wermutstropfen trübte die Feierlaune ein wenig: In diesem September haben lediglich zwei Auszubildende ihre Lehre bei der Geiss AG begonnen, als Elektroniker für Betriebstechnik und als Feinwerkmechaniker. Selbst dem größten Handwerksbetrieb im Landkreis ergeht es damit nicht besser als kleineren Betrieben: Viele Ausbildungsstellen können aktuell nicht besetzt werden. Neben geburtenschwachen Jahrgängen machen die Verantwortlichen den Druck der Industrie auf den Auszubildendenmarkt für das geringe Potenzial an Lehrlingen verantwortlich. "Gut ausgebildete Mitarbeiter sind neben Sinn für Produktqualität und technischem Fortschritt die Säulen eines gut funktionierenden Unternehmens", betonte Daum bei der Begrüßung der angehenden Facharbeiter. Insgesamt bildet die Geiss AG als einer der größten Arbeitgeber der Region derzeit 21 Lehrlinge in den Berufen Mechatroniker, Elektroniker für Betriebstechnik und Feinwerkmechaniker aus. Dank der fachlich gezielten Lehre, engagierter Ausbilder und eines hochmodernen Maschinenparks würden alle als Fachkräfte bei dem führenden Hersteller im Bereich der Vakuumformtechnologie top ausgebildet, sagte Daum. Bettina Knauth