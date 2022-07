Geselligkeit, Optimismus, Spaß und Freude am Singen sind die Basis für eine positive Zukunft. So hieß es bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins "Edelweiß" Peesten im Dorfhaus.

Vorsitzende Marianne Leykam musste ein Mammutprogramm absolvieren, da sie wegen Corona die reduzierten Vereinsaktivitäten in den Jahren 2019 bis 2021 zu präsentieren hatte. Interessant waren vor allem die zahlreichen Veranstaltungen 2019 wie die 725-Jahr-Feier Peestens, bei der der Gesangverein einen erheblichen musikalischen Beitrag zum Gelingen geleistet habe.

Schriftführerin Helga Klemenz machte deutlich, mit welch großartigem Engagement die Chorgemeinschaft neues Liedgut für zahlreiche Auftritte einstudierte. Höhepunkte seien die Kirchenkonzerte gewesen, bei denen ansehnliche Spenden für den Kindergarten Kasendorf und den Diakonieverein Kasendorf-Wonsees zusammengekommen seien.

Chorleiter Frank Macht war sichtlich erfreut über gute Arbeit der Vereinsführung in der Corona-Krise. Es mache ihm Spaß, mit neuem Elan und neuem Liedgut die kommenden Proben zu gestalten. Am 18. Juli finde die erste Kennenlern-Chorprobe für neue Sänger statt. Sein Ziel, ein Herbstkonzert in der Marienkirche Peesten, solle Wirklichkeit werden.

Die Finanzen hatte Beate Hübner überprüft und für in Ordnung befunden.

Dritte Bürgermeisterin Tanja Friedrich zeigte sich positiv überrascht von den vielfältigen Auftritten des Chores. Sie sei überzeugt, dass das Singen in der Gemeinschaft die Menschen verbindet.

Für die Vorsitzende der Sängergruppe Thurnau-Kasendorf, Berthilde Zapf, war es wichtig festzustellen, dass die "Edelweißer" mit vielen charakterstarken Veranstaltungen besondere Akzente setzten.

Kerstin Bail überraschte zum Abschluss der Veranstaltung die Vorsitzende mit einem Blumengebinde als Dank für ihr Engagement.

Mit netten Worten brachte sie die Hoffnung zum Ausdruck, dass Marianne Leykam das Amt auch in den kommenden Jahren mit großem Elan bekleiden möge. red