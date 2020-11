Kneipen, Konzerthallen, Tanzsäle und ähnliche Locations, in denen jetzt Live-Musik möglich gewesen wäre, haben im November aufgrund des zweiten Lockdowns geschlossen. Auch die beliebte Kronacher Musiknacht mit bis zu 15 Live-Konzerten fiel der Pandemie frühzeitig zum Opfer. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr sah es im Open-Air-Sommer für regionale und nationale Musiker etwas entspannter aus, da unter freiem Himmel die nötigen Hygiene- und Abstandsregeln für Gäste leichter einzuhalten waren.

Der Kronacher Musiker "Easy Springsteen" alias Bernd Meusel gehörte zu den Ersten, die die Lockerungen im Juni nutzten, um endlich wieder live vor Publikum spielen zu können. Bereits am ersten Wochenende präsentierte er mit Peter Lachner Songs von "Springsteen und Dylan" im Biergarten des Lokals "Dümpfelschöpfer" in Lichtenfels. Weitere Auftritte in Kronach und Lichtenfels konnten realisiert werden - aber viele andere geplante Gigs, auch überregionale, wurden aus hygienetechnischen Bedenken kurzfristig abgesagt. Also eher eine durchwachsene Sommer-Live-Saison für den Kronacher Musiker und Springsteen-Fan - auch wenn er die sieben gespielten Konzerte alle "live" auf Facebook gepostet und dadurch eine entsprechend weite Verbreitung erzielt hat.

Viel Freude bei allen Mitwirkenden und den insgesamt über 25 000 Besuchern auf Facebook machte das mit "1000 Herzen für Kronach" für den guten Zweck organisierte Livestream-Konzert ("1000-Herzen-Open-Air") Ende Juli im Schützenhaus, an dem Bernd Meusel als technischer Leiter und Musiker aktiv mit vielen anderen Kronacher Künstlern teilgenommen hat.

Aus der Not eine Tugend gemacht

Wie bereits beim ersten Lockdown im Frühjahr wird auch jetzt nicht Trübsal geblasen, sondern aus der Not eine Tugend gemacht und am musikalischen Programm gefeilt. Das bekannte Set mit über 100 Songs von Bruce Springsteen wurde bereits im Frühjahr durch eine musikalische Reise von Songs seiner US-Helden ergänzt. Und damit nicht genug: Zurzeit arbeitet sich Bernd Meusel durch das Songmaterial deutscher Künstler, um bei seinen geplanten Auftritten in ferner Zukunft auch Fans der deutschen Popkultur zu erreichen. Insgesamt hat er jetzt über 300 komplette Songs arrangiert und auf seine Ansprüche und die seiner Zuhörer ausgerichtet. Außerdem sind noch unzählige Medleys im Programm.

Meusel sieht sein Hobby als gewollte Abwechslung und therapiert sich damit selbst vom Lockdown-Lagerkoller - denn die Stunden, in denen er die Songs ausarbeitet, singt und mit Gitarre und Mundharmonika begleitet, sind absolut befreiend. Und weil er auch den zweiten nötigen "Lockdown light" bestens nutzen will, steht jetzt zusätzlich ein Piano im Probenraum, um seine bislang eher rudimentären Fähigkeiten auch an diesem Instrument zu verbessern und dies bei künftigen Auftritten mit einzubauen. Aus dieser "Pole-Position" heraus hofft er, seinen Online-Fans im nächsten Jahr "von Angesicht zu Angesicht" wieder ein paar schöne, unvergessliche Stunden bereiten zu können, und zwar mit Songs, die nicht immer Mainstream sind.

Musikalische "Leserbriefe"

Weil es aber auf Dauer trotzdem langweilig wird, wenn man nur "übt" und an seinem Songkatalog feilt, nimmt er ab und an einen neuen Song zur "Selbstreflektion" auf und stellt ihn seinen Facebook-Freunden online vor. Wie gewünscht, gibt's dazu auch mal Fakten zur Entstehungsgeschichte und zum Hintergrund der Songs. Gern nimmt der Sänger auch Bezug auf das aktuelle Tagesgeschehen wie kürzlich auf die US-Wahl und liefert den passenden Soundtrack dazu.

Wie Bruce Springsteen bleibt auch der Kronacher Musiker "lange" unpolitisch und ein neutraler Beobachter - bis zu einer Schmerzgrenze. So muss er ab und an auf die Veröffentlichungen von "Kreuz-und-quer-Denkern" reagieren, die seine Facebook-Seite missbrauchen, um Verschwörungstheorien und Unwahrheiten zu verbreiten.

Diese musikalischen "Leserbriefe" kann man fast täglich "neu" auf seiner Facebook-Seite oder auf seinem Youtube-Kanal abrufen - beide sind unter dem Suchbegriff "easy springsteen" zu finden.

Auf seiner privaten Facebook-Seite (Bernd Meusel) finden immer am Wochenende einstündige "Livestream-Konzerte" statt - hier auch immer gern im Dialog mit seinen Zuschauern - genaue Informationen dazu gibt es online auf www.facebook.com/bernd.meusel.3. red