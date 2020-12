Zweimal hatte die Neustadter Polizei am Mittwochabend in Ebersdorf bei Coburg zu tun. Zuerst ging es um einen Ladendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter. Bei der Tatbestandsaufnahme fanden die Beamten bei dem 19-jährigen tatverdächtigen Thüringer neben dem entwendeten LED-Kabel im Wert von 2,82 Euro noch eine geringe Menge der synthetischen Droge Crystal. Nur eine Stunde später ereignete sich im selben Supermarkt ein weiterer Ladendiebstahl. Hier wurde ein 22-Jähriger beim Diebstahl von Handschuhen im Wert von 6,99 Euro ertappt. Bei der anschließenden Sachbehandlung kam bei dem Mann zudem weiteres Diebesgut aus einem Sonneberger Baumarkt zum Vorschein. Eben dieser 22-jährige Sonneberger wurde am späten Abend nochmals einer Personenkontrolle unterzogen, da er sich an einer Bushaltestelle in der Sonneberger Straße in Neustadt verdächtig verhielt. Hierbei fanden die Polizisten eine geringe Menge Crystal bei dem Mann. pol