Es ist ein Festival der anderen Art: Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Dorfrocker mit ihrer deutschlandweiten Tour für große Begeisterung auch in Schwärzelbach sorgten, schließen die Musiker in diesem Jahr gleich eine neue Tournee an.

Nach ihrem Hit "Der King", in dem die drei fränkischen Brüder die Arbeit der Bauern besingen, folgt nun die nächste Single über die Arbeit in der Landwirtschaft. Mit ihrem neuen Lied "Ich fahr Gülle" landeten sie innerhalb kurzer Zeit wieder unter den Top 30 der YouTube Charts in Deutschland.

"Und das zurecht" findet Christoph Hoos, Landwirt aus Schwärzelbach (Wartmannsroth). Bereits im vergangenen Jahr waren bei ihm die Dorfrocker zu Gast und gaben vor ausverkauftem Haus ihr Bestes.

"Eine Aktion, die nach Wiederholung schreit", so die Verantwortlichen vom Landwirschaftsbetrieb Hoos laut Pressemeldung. Daher hat man sich entschieden, gleich noch einmal die fränkische Kultband am 1. Mai nach Schwärzelbach zu holen. Doch in diesem Jahr soll es nicht nur bei den Dorfrockern als Künstler bleiben. Auch der Ballermann-Star Ikke Hüftgold wird erwartet.

Die Obererthaler Dorfmusik wird zu Beginn für Stimmung sorgen. "Da ist für jeden etwas dabei", so Hoos. Doch nicht nur für Landwirte soll das ein unvergesslicher Tag werden. Daher gibt es in diesem Jahr, anders als 2021, nicht nur Traktortickets (zwei Personen + Traktor), sondern auch Einzeltickets ohne Traktor.

Kartenvorverkauf

Der Einlass am beginnt ab 13.30 Uhr. Bereits ab 15 Uhr wird die Obererthaler Dorfmusik für musikalische Unterhaltung sorgen. Im Anschluss daran wird Ikke Hüftgold auf der Bühne stehen, bevor um etwa 17 Uhr der Auftritt der Dorfrocker ansteht. Tickets gibt es ab Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr beim Landwirtschaftsbetrieb Hoos in Schwärzelbach.

Ab Montag startet dann auch der Kartenverkauf in der Bäckerei Schwab in Hammelburg und beim Getränkehandel Fröhlich in Modlos. red