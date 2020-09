Nachdem zwischenzeitlich einige Lockerungen seitens der Staatsregierung erfolgten, hielt vor kurzem die Dorfgemeinschaft Heuchelheim unter Einhaltung eines eigens erarbeiteten Hygienekonzepts ihre Jahresversammlung für das Geschäftsjahr 2019 im Außenbereich des Dorfgemeinschaftshauses ab.

Vorsitzender Gerhard Feller begrüßte 30 von 68 Mitgliedern und gab bekannt, dass es ein neues Mitglied gibt. Kassier Stefan Feller berichtete von einem positiven Ergebnis, bevor der Vorsitzende einen Überblick über die 2019 angebotenen Veranstaltungen gab. Als Höhepunkt erwähnte er unter anderem den sechsten Kulturherbst am 2. November. Mit Sven Bach war ein fränkischer Kabarettist zu Gast, der für ein ausverkauftes Haus sorgte. Ebenfalls gut besucht seien die traditionelle "Heuchlemer Kerwa" und der zehnte Heuchelheimer "Winterzauber" gewesen. Dieser habe wieder ein erfreuliches Spendenergebnis erbracht, es konnten 2500 Euro an die "KlinikClowns" überwiesen werden. Mitorganisator Florian Holley berichtete, dass in all den Jahren der komplette Erlös von insgesamt 15 665 Euro an gemeinnützige Projekte bzw. Organisationen gespendet wurde.

Spende an die Feuerwehr

Feller verkündete, dass der Vorstand beschlossen hat, der Feuerwehr Heuchelheim für ihr neues Feuerwehrauto eine Motorsäge mit Zubehör zu spenden. Die Kommandanten wurden beauftragt, den Kauf anzugehen. Weiterhin berichtete er, dass die Vorstandschaft am 10. Juli 2019 eine Datenschutzgrundverordnung für den Dorfgemeinschaftsverein (DGV) verabschiedet hat. Auch das Thema Bonpflicht für Vereine sei im Vorstand diskutiert worden. Die Voraussetzungen der verschärften Aufzeichnungspflichten und die täglichen Kassenberichte wurden geschaffen.

Nicht so erfreulich sei, dass am 21. Dezember das Dorfgemeinschaftshaus aufgebrochen wurde. Außer Kleinigkeiten wurde nichts mitgenommen, der angerichtete Schaden sei aber immens gewesen. Die Staatsanwaltschaft Bamberg konnte die Täter nicht ermitteln und habe das Verfahren eingestellt. Der am Haus angrenzende Spielplatz der Stadt Schlüsselfeld wurde verwüstet. Das vom DGV gespendete Kinderspielhaus wurde beschädigt, die Fensterscheiben eingeworfen, die Umzäunung abgerissen und Spielgeräte mutwillig zerstört. Die polizeilichen Ermittlungen brachten auch hier kein Ergebnis der Täter. Der DGV hat die Schäden in Eigenleistung repariert und neue Spielgeräte gekauft.

Über das gesamte Jahr wurden Lauftreffs, Ladytreffs und Dorftreffs angeboten. Einstimmig wurde der Mitgliedsbeitrag auf fünf Euro festgelegt. Wegen erhöhter Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus konnten im Jahr 2020 lediglich am 12. Januar der Spielenachmittag und am 25. Februar der Heuchelheimer Fasching organisiert und angeboten werden. Alle anderen geplanten Veranstaltungen wurden abgesagt. Ein Fragezeichen stehe noch hinter dem Winterzauber, hier will man kurzfristig je nach Entwicklung der Corona-Beschränkungen entscheiden.

Die veranstaltungsfreie Zeit wurde genutzt, um das Dorfgemeinschaftshaus in Eigenleistung zu renovieren. Für die Fußballer wurde neben dem Spielplatz ein Fußballtor aufgestellt. red