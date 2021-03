Als Auftakt für einen Austausch der Vereine untereinander, aber auch mit der Verwaltung bot die Gemeinde Ahorn kürzlich den ersten digitalen Stammtisch an. Bei einer Videokonferenz besprachen sich Vereinsvorsitzende, Vertreter der Kirchen und Feuerwehren. Jeder konnte mitteilen, wie seine aktuelle Lage in der Corona-Zeit ist. Es wurde versucht, gemeinsam neue Perspektiven zu entwickeln und die Zusammenarbeit untereinander im besten Falle zu vertiefen.

Während der Konferenz gab es zudem noch Informationen von Mitarbeitern der Initiative Rodachtal zum aktuellen Förderprogramm "5 für 500". Das Projekt vergibt insgesamt 100 000 Euro für ehrenamtliche Projekte.

Ein weiteres großes Projekt der Gemeinde Ahorn in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis wird die Planung eines Ehrenamtskongresses sein. Dieser ist für Anfang Juli geplant. In verschiedenen Vorträgen und Foren können sich Vereinsmitglieder und ehrenamtlich Tätige zu verschiedenen ausgewählten Themen informieren, so die Hauptidee des Kongresses. Damit das Programm auch zielgerichtet und passend für die Ahorner Vereine aufgestellt wird, wird die Gemeinde bei den Vereinen jeweils die wichtigsten Themen abfragen. Weiterhin wurde eine App vorgestellt, die für die Vernetzung der Vereine einige Vorteile bietet. Ein Klick genügt und man erhält alle wichtigen Informationen über aktuelle Geschehnisse im Dorf. "Insgesamt war es ein sehr gelungener Auftakt", schätzt Bürgermeister Martin Finzel den ersten digitalen Stammtisch ein. Er freut sich schon auf die Fortsetzung. red