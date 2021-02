Die Corona-Krise ist für Unternehmerinnen und Unternehmer eine große Belastung. Deshalb hat die Bundesregierung mit den verschiedenen Hilfsprogrammen in den letzten zwölf Monaten finanzielle und konjunkturelle Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft auf den Weg gebracht. Erst in dieser Woche wurden die Überbrückungshilfen III für die Beantragung freigeschaltet.

Austausch mit Dorothee Bär

Zu einem Austausch über die Situation lädt jetzt Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) ein. "Voraussetzung für den Erfolg der Hilfspakete ist, dass die Gelder rechtzeitig ankommen. Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer geht es um ihr Lebenswerk. Da gibt es viele Sorgen, Ängste, aber auch Ideen. In den vergangenen Wochen habe ich dazu bereits mit vielen einzelnen Branchen gesprochen. Jetzt möchte ich nochmal alle Unternehmen in meinem Wahlkreis zu einem Austausch einladen. Denn die Lebenswerke vieler Menschen und die Arbeitsplätze liegen mir sehr Herzen. Sie waren und sind darüber hinaus Voraussetzung für den Wohlstand in unserem Land", heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsministerin.

Am Dienstag, 16. Februar, findet um 19 Uhr eine Videokonferenz mit dem finanz- und haushaltspolitischen Sprecher der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestags, Sebastian Brehm statt.

Anmeldungen dazu sind mit einer kurzen Beschreibung des Anliegens an dorothee.baer@bundestag.de zu richten oder auch telefonisch unter Tel.: 030/227 740 82. red