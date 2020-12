Normalerweise treten die Klinikclowns regelmäßig in der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen auf, um den kleinen (und auch großen) Patienten ein bisschen Abwechslung im Klinikalltag zu bieten. Zurzeit ist dies jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich.

Das Uni-Klinikum Erlangen unterstützt laut Pressemitteilung deshalb die besondere Adventsidee des gemeinnützigen Vereins Clownprojekt: In die bereits bestehende App wurde jetzt ein Klinikclown-Adventskalender integriert. So kommen die Klinikclowns in der Vorweihnachtszeit jeden Tag zumindest virtuell ans Patientenbett. Seit 1. Dezember ist täglich ein neuer Clip hinter einem der Türchen zu sehen.

QR-Code zum Frühstück

"Jetzt, in der dunklen Jahreszeit, dem Beginn der Weihnachtszeit, ist es uns ein großes Anliegen, schöne Momente schaffen zu können, wenn auch nur kurze und in virtueller Form", sagt Anja Richardson, die Vorsitzende des Vereins. "Wir hoffen auf viele lächelnde Gesichter bei den Patienten, den Mitarbeitern und den - wenn zurzeit auch wenigen - Besuchern."

Über den QR-Code, den alle Patienten des Uni-Klinikums Erlangen am Dienstag auf ihrem Frühstückstablett in Form einer Postkarte erhalten haben und der auch auf Postern auf Stationen des Uni-Klinikums Erlangen aushängen wird, können sich alle Interessierten die kostenfreie App unkompliziert aufs Smartphone laden. Zum Aktivieren der Videos muss täglich die Postkarte oder das Plakat gescannt werden. Und dann heißt es: Türchen für Türchen öffnen und gespannt verfolgen, was den Clowns Lustiges passieren wird.

Seit Juni gibt es die App

Mit derzeit acht Clowns besucht der gemeinnützige Verein Clownprojekt seit 1999 regelmäßig die Krankenhäuser in Erlangen, Fürth und Nürnberg, um dort kranke und schwer kranke Kinder zum Lachen zu bringen. Seit Juni dieses Jahres kommen die Clowns per App auch virtuell ans Patientenbett. Die gesamte Vereinsarbeit ist ehrenamtlich organisiert und finanziert sich durch Spenden und Patenschaften. Weitere Infos über den Verein: www.clownprojekt.de. red