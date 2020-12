Der Lions-Club Haßberge hat im Zuge seiner Adventskalender-Aktion die neuen Gewinnerlose gezogen. Bei der Ziehung für den 5. und den 6. Dezember bekommen die Besitzer folgender Nummern Gewinne (sie können bei den Spendern abgeholt werden):

201172: Vier Partyfässer (30 Euro), Kulmbacher Brauerei Depot, Haßfurt; 201050: Gutschein für Komposterde oder Rindenmulch (30 Euro), Eichhorn, Eltmann; 200554: Fitnesstracker (40 Euro), Autohaus Gelder & Sorg in Haßfurt; 201793: Gutschein Weinstube (25 Euro), Weingut Bauerschmitt, Ziegelanger; 200251: Gutschein (25 Euro), Rosen-Apotheke, Ebelsbach; 200264: Gutschein (25 Euro), "Maintal-Konfitüren", Haßfurt; 200956: Sonnenbrille (75 Euro) Optik Ostendorp, Haßfurt; 201677: Gutschein (25 Euro), Kulturamt, Haßfurt; 201095: Lego-Käfer-Bausatz (100 Euro), Au-tohaus Gelder & Sorg, Haßfurt; 200443: Gutschein Laufschuhe (100 Euro), Mannl + Hauck, Haßfurt; 201962: Bierspezialitäten (25 Euro), Gasthaus "Grüner Baum" in Theinheim; 200072: "Amazon"-Gutschein, (25 Euro), "Quadratmedia" in Schönbach, 201794: Gutschein (30 Euro), Raumausstattung Thomsen, Haßfurt; 200041: Gutschein (45 Euro), Kieser-Training, Bamberg; 201216: Weingutschein (25 Euro), Weinhaus Nüßlein, Zeil. sw