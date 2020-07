Seit Jahrzehnten setzen sie sich mit Fachwissen und Engagement für den Landkreis ein: Langjährige Mitarbeiter zeichnete vor kurzem Landrat Christian Meißner (CSU) im Kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes aus und dankte ihnen allen für ihre Treue.

25. Dienstjubiläum feierte Thomas Dietz. Er war zunächst an der Deponie in Oberlangheim und später im Kreisbauhof im Einsatz. Seit 2015 ist er als Hausmeister an der Viktor-von-Scheffel-Realschule in Bad Staffelstein tätig.

Zum 40. Dienstjubiläum gratulierte Landrat Meißner Regierungsamtsrat Rainer Zimmer. Dieser begann seine Laufbahn am Landratsamt Lichtenfels ursprünglich im Bauamt, war dann im Sachgebiet Kommunales, Schulen, Kultur tätig, ab 1990 Leiter der Zulassungsstelle und ab 1994 Leiter des Sachgebiets Umweltschutz, Immissionsschutz, Abfallbeseitigung. Seit 1999 bis heute leitet er das Sachgebiet Umweltzentrum (früher Wasserrecht, Naturschutz).

Margit Lämmlein war mehr als 30 Jahre im Kreisbauhof für den Landkreis Lichtenfels im Einsatz und ist nun in den Ruhestand gegangen.

Der Landrat würdigte den Einsatz der treuen Mitarbeiter und wünschte für die Zukunft alles Gute. Das Engagement der Dienstjubilare stellten auch Personalchef Dieter Kratzert sowie Personalratsvorsitzender Heiko Stedler heraus. Auch sie gratulierten ganz herzlich, verbunden mit den besten Wünschen. red