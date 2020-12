Im Rahmen des Sanierungsprogramms des Marktes Steinwiesen wurde ein Teilstück der Straße von Berglesdorf Richtung Kreuzkapelle neu asphaltiert. Wie Bürgermeister Gerhard Wunder erklärte, habe man bereits seit Jahren eine Prioritätenliste für die Erneuerung der schadhaften Asphaltdecken bei Gemeindestraßen erstellt. Anstatt nur die schadhaften Stellen auszubessern, wird die gesamte Asphaltoberfläche erneuert. Diese Unterhaltungsmaßnahmen sollen dazu dienen, dass mittelfristig die Straßen besser befahrbar sind.

Der Bürgermeister wies darauf hin, dass es sich nicht um komplette Neubaumaßnahmen handelt. Die vorhandene Entwässerung wird angepasst und die Ränder der Straßen befestigt. Der Marktgemeinderat Steinwiesen hat beschlossen, jährlich einen Straßenzug in dieser Bauweise zu sanieren.

Die Maßnahme in Berglesdorf wurde vorgezogen, ursprünglich war die Sanierung der Straße "Am Gries" in Steinwiesen vorgesehen. Nachdem in diesem Bereich die Erdverkabelung durch das Bayernwerk durchgeführt wird, habe man sich kurzfristig für die Straße in Berglesdorf entschieden. Der Auftrag wurde an die Firma Schmittnägel-Bau in Wallenfels vergeben. Bürgermeister Gerhard Wunder dankte auch dem Landkreis dafür, dass die Oberflächenentwässerung im Kurvenbereich der KC 21 verbessert wird. So werden noch in diesem Jahr zwei Einlaufschächte neu gebaut, um das Straßenwasser ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die Baumaßnahme wurde ein Stück verlängert, um die Wegkapelle mit anzubinden. Diese Kreuzkapelle hat für die Neufanger Bevölkerung eine große Bedeutung und wird auch stark besucht. sd