Das Team des Netzwerks "LandSchafftEnergie" bietet am Montag, 7. Dezember, von 14 bis 14.45 Uhr einen Online-Vortrag mit dem Titel "Eigenverbrauch von Photovoltaik-Strom - Die Sonne lädt das Auto voll" an.

Indem der eigene Sonnenstrom getankt wird, kann der Eigenverbrauch von Photovoltaik-Strom enorm gesteigert werden. Sauberer, lokal erzeugter Strom unterstützt die Verkehrswende und schützt das Klima, heißt es in einer Pressemitteilung des Netzwerks. Daniel Eisel, Experte für Energiemanagement und Effizienz bei "LandSchafftEnergie", erläutert die technischen Grundlagen, Fördermöglichkeiten und geht auf wirtschaftliche Aspekte ein.

Die Teilnahme ist kostenlos. Benötigt werden ein PC oder Laptop mit stabiler Internetverbindung. Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular gibt es auf der Homepage von LandSchafftEnergie unter www.landschafftenergie.bayern/veranstaltungen/eigenverbrauchssteigerung.

Das Netzwerk "LandSchafft-Energie" fungiert als bayernweite Anlaufstelle zu allen Themen der Energiewende im ländlichen Raum. Als gemeinsames Projekt der bayerischen Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi), sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) bietet "LandSchafftEnergie" stets produktneutrale und kostenlose Beratung. Dank des in ganz Bayern verteilten Projektteams ist dies überall ortsnah möglich. Mit dem Energiecheck direkt auf dem Hof, der individuellen telefonischen Auskunft sowie Vorträgen wird fachliche Unterstützung bei allen Themen der Energiewende angeboten.

Umsichtigen Verbrauch fördern

Am Standort in Straubing ist "LandSchafftEnergie" eng vernetzt mit dem Verein "Carmen" sowie mit der angewandten Forschung im Bereich der Nachwachsenden Rohstoffe am Technologie- und Förderzentrum. Damit sind neueste Informationen aus erster Hand lieferbar. Ziel ist es, die Bevölkerung zu sensibilisieren, zum Energiesparen zu animieren sowie eine verantwortungsvolle Erzeugung und einen umsichtigen Verbrauch von Strom und Wärme zu forcieren. red