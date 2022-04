Reinhard Kippes eröffnete im Sportheim des BSC Lauter die Jahreshauptversammlung der Sportplatzpflegegemeinschaft Bad Kissingen. Die letzte Versammlung war im März 2020 kurz vor Ausbruch von Corona. Die Pandemie hatte auch für die Vereine massive Auswirkungen, begann 1. Vorsitzende Kippes seinen Bericht. Einnahmen sind weggebrochen die Ausgaben für die Pflege der Sportplätze sind aber geblieben und seit der Ukrainekrise sind die Preise für Energie stark angestiegen. Die Sportplatzpflegegemeinschaft will die Vereine bei der Pflege ihrer Sportplätze unterstützen. Durch den Zusammenschluss der Vereine im Landkreis könne man für die Vereine einen günstigeren Preis für die Pflege bei der Partnerfirma erzielen. Die Firma Söder habe einen leistungsstarken Fuhrpark, den sich die Vereine sonst nicht leisten könnten. So konnte man zum Beispiel jeweils einen Zuschuss für Vertikutieren oder Aerifizieren pro Platz gewähren oder die Anfahrtskosten halbieren. Mitglied in der Pflegegemeinschaft sind 36 Vereine im Landkreis, zwei Marktgemeinden, die Stadt Hammelburg und der Landkreis Bad Kissingen.

Manfred Back gab den Kassenbericht bekannt. Die Kassenprüfer Rainer Kuhn und Gerhard Kirchner haben die Kasse geprüft und die Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Düngen, Sanden, Vertikutieren, Aerifizieren: All das sind Arbeiten, die die Firma Söder erledigt. Franz Söder informierte über die neue Unkrautbekämpfung im Rasen. Die Umstellung auf LED-Beleuchtung und die Förderung für die Flutlichter waren ebenfalls Thema seines Vortrags. red