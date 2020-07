Die neuen Mitarbeiter stellen sich vor

Die neuen Mitarbeiter der Gemeinde Hallerndorf haben sich kurz in der Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Die 47-jährige Verwaltungsfachwirtin Petra Verleger ist seit dem 1. Mai im Rathaus Hallerndorf für das Ordnungsamt zuständig und gleichzeitig Ansprechpartnerin, wenn es um Feuerwehr, Verwaltung des Friedhofs und die Belegung der Sporthallen geht. Sie kommt aus Frensdorf (Kreis Bamberg) und arbeitete vorher im Staatlichen Schulzentrum Herzogenaurach-Höchstadt an der Aisch.

Andre Klapper leitet seit dem 1. Mai die Kindertagesstätte in Willersdorf. Er ist direkt nach Trailsdorf gezogen, 30 Jahre alt und arbeitete zuvor sieben Jahre als Erzieher im Kinderhaus Möhrendorf.

Michelle Nagengast ist seit dem 1. Juni in der Kindertagesstätte Willersdorf als Kinderpflegerin beschäftigt. Sie kommt aus Willersdorf und arbeitete vorher in der Kinderkrippe in Hannberg (Kreis Erlangen-Höchstadt).

Isabella Knoblach arbeitet seit dem 1. Juli als Kinderpflegerin im Trailsdorfer Kindergarten bei den ganz Kleinen. In dieser Einrichtung hat die 22-Jährige bereits ihr Praktikum während der Ausbildung absolviert.