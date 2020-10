Im Rahmen der "Bayern-Tour Natur 2020" bietet Kräuterpädagogin Irene Prell aus Neuhaus am Samstag, 10. Oktober, um 14 Uhr eine Wildkräuterführung zum Thema "Kraftwurzel- Wurzelkraft die Energie schafft" an.

Die Kraft der Pflanzen hat sich in die Wurzeln zurückgezogen. Früher, wie auch heute spielten die Wurzeln der Kräuter eine ganz besonders große Rolle. Dieses wertvolle Wissen um die Kraft der Wurzeln möchte Kräuterpädagogin Irene Prell Interessierten im schönen Ambiente rund um das Neuhauser Schloss näherbringen. Wurzeln wie Beinwell, Wilde Karde, Alant, Baldrian, Nachtkerze, Meerrettich und viele mehr warten auf die Teilnehmer. Anschließend werden Kräuterköstlichkeiten als Geschenk verteilt.

Eine Anmeldung ist bis einen Tag vorher bei Kräuterpädagogin Irene Prell, Adelsdorfer Straße 6, in Adelsdorf-Neuhaus unter 09195/7787 oder via Email an i.prell@t-online.de möglich. Weitere Informationen auch online unter www.irene-kräuterpädagogin.de. Treffpunkt ist in Neuhaus bei Adelsdorf in der Schlossstraße beim Brunnen (neben Gasthaus Schmidt). Eine Aufwandsentschädigung wird vor Ort eingesammelt. red