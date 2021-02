Die Infektionszahlen im Landkreis Coburg sind weiter rückläufig. Diese gute Nachricht konnte das Landratsamt Coburg am Freitag melden. "Für die Disziplin der Bürgerinnen und Bürger, die sich an die Einschränkungen halten und damit dazu beitragen, Infektionsketten zu unterbrechen, bedanke ich mich deshalb genauso wie bei den Mitarbeitern im Impfzentrum und in den Pflegeheimen. Mit den Impfungen leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger in der Corona-Krise", sagt Landrat Sebastian Straubel über die momentane Situation.

Gleichzeitig sind in dieser Woche allerdings auch die ersten Virusmutationen aufgetreten. Bei zwölf Fällen ist laut Landratsamt eine Virusmutation nachgewiesen worden.

Infizierte und Genesene

Am Mittwoch gab es in Ahorn noch 24 aktuell Infizierte, in Bad Rodach 37, in Dörfles-Esbach 20, in Ebersdorf bei Coburg 17, in Großheirath 14, in Grub am Forst 11, in der Gemeinde Itzgrund 6, in Lautertal 9, in Meeder 30, in Neustadt 65, in Niederfüllbach 0, in Rödental 66, in Seßlach 25, in Sonnefeld 23, in Untersiemau 13, in Weidhausen

18 und in Weitramsdorf 24.

Mittlerweile haben in Ahorn 165 Personen nachweislich eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht und sind wieder genesen, in Bad Rodach sind es bisher 329, in Dörfles-Esbach 87, in Ebersdorf bei Coburg 148, in Großheirath 66, in Grub am Forst 58, in Itzgrund 36, in Lautertal 103, in Meeder 73, in Neustadt 495, in Niederfüllbach 36, in Rödental 362, in Seßlach 119, in Sonnefeld 171, in Untersiemau 83, in Weidhausen 135 und in Weitramsdorf 129.

So sind insgesamt im Landkreis Coburg 402 Personen aktuell infiziert, 2595 sind genesen, 134 Personen sind an und mit Covid-19 gestorben. red