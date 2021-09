Fans der Band "Gizela" dürfen sich freuen, und das Organisationsteam von Cultur im Contakt macht es möglich: Am Samstag, 16. Oktober, um 19 Uhr und am Sonntag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr gastieren die sechs Coburger Musiker im "Haus Contakt" am Glockenberg. Die beiden Konzerte, die eigentlich schon am 23. und 24. Januar hätten stattfinden sollen, werden an diesen Abenden nachgeholt. Karten für die ursprünglichen Termine behalten ihre Gültigkeit. Die Zuschauer erwarten deutsche Texte, die zum Nachdenken über Verlust, Liebe, Zweifel, Hoffnung und Wut einladen und unter die Haut gehen, sowie rhythmische Melodien, die im Ohr bleiben, für eine ausgelassene Stimmung sorgen und zum Tanzen einladen. Im Vorverkauf gibt es noch genügend Karten in der Buchhandlung Riemann und im Gemeindebüro von St.Moriz. red