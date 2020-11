Aufgrund der Pandemie kann die Erlanger Waldweihnacht in diesem Jahr nicht stattfinden. In Form eines reinen Warenverkaufsmarktes gibt es ab Freitag, 4. Dezember, den "Erlanger Weihnachtszauber am Schloss", der ein attraktives Warenangebot unter dem Motto "Geschenke, die von Herzen kommen - Open-Air-Shopping mit Weihnachtsflair" bieten soll. Zudem wird es vier Süßwaren- bzw. Maroni-Stände geben.

Auch Wünsche für bedürftige Kinder lassen sich einer Mitteilung der Stadtverwaltung zufolge heuer erfüllen und die ehrenamtlichen Organisationen werden wieder vertreten sein. Bei der Konzeption von höchster Bedeutung war demnach, dass angesichts der Pandemie Menschenansammlungen vermieden und die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Aus Gründen des Infektionsschutzes habe man die Zahl der Stände reduziert. Zudem gebe es keine (Heiß-)Getränke und somit auch keinen Glühwein, kein Essen, kein Bühnenprogramm, kein Kinder-Wichtelhaus und kein Kinderkarussell.

"Angesichts der Entwicklungen der letzten Wochen war es abzusehen, dass die Weihnachtsmärkte in Erlangen nicht in der bekannten Form durchgeführt werden können", sagte Oberbürgermeister Florian Janik. Die Stadt habe deshalb frühzeitig an verantwortbaren Konzepten gearbeitet.

Die derzeitigen infektionsschutzrechtlichen Rahmenbedingungen für Warenverkaufsmärkte gelten bis Ende November. Die Planungen für den Erlanger Weihnachtswarenmarkt stehen also unter dem Vorbehalt, dass diese Regelungen in den Dezember hinein verlängert werden. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr sowie sonntags von 11 bis 19 Uhr. Die Benutzungsgebühren am Schlossplatz werden dieses Jahr ausgesetzt.

Auch mit den Veranstaltern der in den Vorjahren durchgeführten privaten Weihnachtsmärkte steht die Stadt eigenen Angaben zufolge in engem Kontakt. Ein Markt auf dem Altstädter Kirchenplatz wurde nicht angemeldet. Mit den Veranstaltern des Weihnachtsmarktes am Neustädter Kirchenplatz werde noch ein alternativer Standort für einen Imbiss- und einen Süßwarenstand gesucht. red