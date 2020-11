André Steffen hat drei Visitenkarten. Sie wurden nach und nach gedruckt, denn nach und nach erwarb sich der Mann mehr und mehr Wissen. Auf seinem Spezialgebiet hat er schon viel erlebt. Vor allem viel von dem, was Menschen ins Unglück stürzen kann. Der Mann ist Schuldnerberater und das auch noch universitär. Eine Seltenheit.

Klar, mit dieser Frage war zu rechnen und sie bleibt André Steffen wohl auch sonst nicht erspart, wenn er auf sein Tun angesprochen wird. Sie lautet: Kennen Sie denn auch Peter Zwegat, diesen Schuldnerberater aus dem Fernsehen? Steffen, der neben einer enormen physischen Präsenz auch eine enorme Gemütlichkeit ausstrahlen kann, dreht an seiner Teetasse, beginnt zu schmunzeln und nickt mit dem Kopf. Irgendwann 2013 auf einer Fortbildung kam es zu einer Begegnung. Steffen lächelt, führt die Tasse zum Mund und nippt am Tee. Man sitzt in einer Küche der Rechtsanwaltskanzlei seiner Frau Katharina, es gibt so etwas wie beengte Behaglichkeit hier und drei Aufgabenfelder unter einem Dach an der Adresse Baumgarten 3.

Nordlicht mit Tee-Vorliebe

Denn neben Kanzlei und Schuldnerberatung hat auch der Lichtenfelser Mieterverein seinen Sitz hier. Vor allem aber gibt es hier eine große Auswahl an Tee, denn Steffen ist ein Nordlicht und noch dazu eines mit ungewöhnlichem Werdegang. "Ich bin am Valentinstag 1970 zur Welt gekommen", erklärt der 50-Jährige. Doch sein Norden war der Norden der DDR, war Crivitz unweit von Schwerin. Dort vollzog sich in den 80er Jahren seine berufliche Orientierung und der Mann wurde auf Usedom Korbmacher. Auch das gab es in der DDR. Es gab dort sogar, ähnlich wie in Lichtenfels, so etwas wie eine Korbfachschule. In den 90er Jahren arbeitete Steffen als Geselle bei der Firma von Kurt Schütz in Lichtenfels.

Dann, 1994, ein Schlüsseljahr. Das aber war Steffen noch nicht bewusst. Denn als der spätere Korbmachermeister in Bayreuth seinen Meisterkurs belegte, da wurde er mit etwas konfrontiert, was zuerst so gar nicht in sein Interessengebiet fiel: Buchhaltung.

26 Jahre später scheint man sich in Steffens leicht beengtem Büro vor Buchhaltung, Fachbüchern, Akten und Dokumenten kaum retten zu können. Alles sortiert, geordnet oder zumindest an Plätzen, an die sich der knapp zwei Meter große Mann sofort erinnert. Doch wie kommen Menschen in Verschuldung, welche Gründe gibt es dafür? "Da wäre zum Beispiel Gruppenzwang, der ist bei Jugendlichen ganz schlimm", äußert der 50-Jährige. Dabei führt er aus, dass es oft ums Handy geht. Das sei ein in der Neuanschaffung nicht billiges Statussymbol geworden. Zudem werfen Anbieter in immer kürzeren Abständen neue Modelle auf den Markt. Es gehört zu den Verlockungen der neuen Zeit. Doch zu diesen Verlockungen tragen auch Banken bei. "Es fängt damit an, wenn du eine Lehre beginnst und den ersten Dispo (Dispositionskredit) eingeräumt kriegst - das finde ich grenzwertig", befindet Steffen zu dem Umstand, wonach Banken heutzutage aus seiner Sicht "zu schnell Gelder für Privatkredite geben". Selbst dann, wenn die Kreditwürdigkeitsprüfung nicht immer gegeben ist. Er habe diesbezüglich mit Bänkern gesprochen und wundere sich nur zu oft, dass auch dann noch Kreditkarten ausgegeben würden, "wenn du mit 4000 Euro in der Schufa stehst".

Die Macht der Unterschrift

Es gibt eine Menge Dinge, welche die Verlockungen der neuen Zeit flankieren. Blauäugigkeit gehöre auch dazu, denn zu bereitwillig würden Unterschriften geleistet, obwohl man die Vertragsbestimmungen nicht genau durchgelesen hat. "Ja, die Macht der Unterschrift wird unterschätzt", konstatiert der Schuldnerberater dazu und blickt sehr ernst.

Aber Steffen sieht die Schieflage nicht nur bei sorglosen Verbrauchern, denn in moderner Zeit gebe es auch kriminelle Auswüchse, bei denen man durch Internetbetrügereien schnell zum Opfer werden kann. Wer beispielsweise einen Anruf von Unbekannt erhält, der sollte sich nie mit "Ja" melden, denn am anderen Ende der Leitung könnte jemand sitzen, der diesen Wortfetzen aufnimmt und so in ein Verkaufsgespräch einpasst, dass es sich nach Verkaufsabschluss anhört. "Es empfiehlt sich, kein Ja auszusprechen, sondern mit Gegenfragen zu antworten oder aufzulegen."

Danach befragt, ob Komik und Tragik in seinem Metier nicht manchmal nah beieinander lägen, holt Steffen eine Geschichte aus der Erinnerung hervor. Einmal, in England, da sah er, wie jemand vergeblich mehrere Karten zum Bezahlen zu nutzen suchte und sie - "bsst, bsst" - erfolglos durch das Kartenlesegerät zog. Am Ende war auf der vierten oder fünften Karte noch Geld drauf und dann wurde der auf ihr befindliche Betrag geschmälert. "Geht diese Karte nicht, dann kommt eben die nächste - solche Verhältnisse können wir nicht wollen", beklagt Steffen moderne Auswüchse.

Bei der Gelegenheit kommt er auch auf die Umtriebe von Inkassobüros zu sprechen. Sie kaufen von Firmen deren mitunter schwer einzufordernde Schuldenforderungen verbilligt "en bloc" ein und schlagen dann ihre saftigen Gebühren drauf, die der dann angeschriebene Schuldner zu bezahlen hat. Aus Sicht von Steffen ist "da ein Markt entstanden, der nicht im allgemeinen Bewusstsein ist". Doch zum Kuriosesten, was ihm mal untergekommen ist, zählt ein Student, der dazu gebracht wurde, eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Oder der Mann, der seine Grüne Tonne gleich so hinter dem Briefschlitz postierte, dass auch Amtspost ungewollt und ungelesen gemeinsam mit Werbung in sie hineinfiel. Das brachte dem Mann nach Monaten Mahngebühren und Pfändungsankündigungen ein.

Ein anderer Fall, in dem mehr Tragik als Komik lag, käme laut Steffen immer wieder vor. Denn es gibt ein Alter, in dem es einem nur noch schwerlich möglich ist, seine Krankenkasse zu wechseln. Dann können sich Beitragszahlungsrückstände aufbauen, die verhindern, dass dieselbe Krankenkasse eine Behandlung genehmigt. Manchmal aber kann es geschehen, dass das Leben mit einem spielt und uns Menschen Umstände schafft, auf die wir selbst nur bedingt Einfluss haben. Was, wenn man aus irgendwelchen Gründen einer Straftat verdächtigt wird und in Untersuchungshaft kommt? Solche Fälle kennt und bearbeitete Steffen auch schon und er versichert, dass es hierbei nur bedingt zu einer Versorgungslücke kommen muss. "Das Landratsamt übernimmt fünf Monatsmieten bei U-Haft." Spezialwissen eines Schuldnerberaters mit Kanzlei- und FH-Hintergrund.

Fernstudium an der Uni Fulda

Rückblende, zurück in die 2000er Jahre. Bei der Handwerkskammer belegte Steffen einen Aufbaukurs für Buchhaltung und einen Computerkurs, weil er Betriebswirt im Handwerk werden wollte. Für seine Abschlussarbeit hatte er um das Jahr 2006/07 eine Anwaltskanzlei zu durchleuchten und ab da, so der Mann, gab es diese Nähe und beginnende Einsicht zum Thema Schulden, aber auch die Vorstellung, dies in der Kanzlei seiner Frau anzuwenden. Er wollte sein Wissen vertiefen und stellte Recherchen an, wo dies auf hohem Niveau möglich wäre. Dabei stieß er auf ein universitäres Angebot und belegte an der Uni Fulda ein Fernstudium im "Fachbereich Schuldnerberatung". Nach Erinnerung Steffens war dies die einzige Uni, die sich in diese Richtung bewegte, und die Fächer waren Recht, angewandte Psychologie und BWL. So kam es zur dritten Visitenkarte. Nach Schuldnerberater und Zertifizierter Schuldnerberater steht auf ihr Schuldnerberater FH.

Doch wie viele wie ihn gibt es in und um Lichtenfels oder überhaupt? "Ich behaupte, auf jeden Fall wenige mit dem Titel Schuldnerberater FH. Im Regelfall, so erläutert Steffen, seien es Sozialpädagogen, die sich um die Schuldenregelung von ihnen anvertrauten Menschen bemühen.

Befragt zu den Einsichten, die er in seinem Tun gewonnen hat, kommt er immer wieder auf etwas zu sprechen, das er "meine Top 3" nennt. Die Krankenversicherung, das Dach über dem Kopf und die Nebenkosten für die Wohnung "müssen geklärt sein, erst dann kann ich effektiv arbeiten".

Das aber bedarf nicht selten auch der Einsicht eines Mandanten, der in diesem Fall auch angehalten ist, sich bei seinen Ausgaben zu disziplinieren. Das schafft nicht jeder Mandant und manchmal, so gesteht Steffen, habe auch er dann "die Schnauze voll" und legt sein Mandat nieder. Auch das kam schon vor, denn eines sei ja wohl klar: "Schuldnerberatung ist keine Einbahnstraße."