Mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus begrüßten die Gläubigen der Pfarreien Pretzfeld, Unterleinleiter, Moggast, Ebermannstadt, Niedermirsberg und Obertrubach ihren neuen Kaplan Christian Müllner. Der gebürtige Lichtenfelser, der in Redwitz aufwuchs, wird ab sofort Pfarrer Florian Stark in diesen Pfarreien unterstützen.

Kaplan Christian Müllner wohnt während seiner Kaplanszeit im Pfarrhaus in Pretzfeld. Der 41-jährige Geistliche ist ein Spätberufener. 2018 wurde er im Bamberger Dom von Erzbischof Ludwig Schick zum Priester geweiht. Seine erste Kaplanstelle war im Seelsorgebereich "Schlosskirche - Heilig Kreuz - Sankt Benedikt" in Bayreuth. Zuvor hat Müllner eine Berufsausbildung zum Industriekaufmann abgeschlossen und den Bundeswehrdienst absolviert. Auf seine neue Aufgabe als Kaplan in den Fränkische Schweiz Gemeinden freue er sich sehr. tw