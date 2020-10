Nie im Leben hätte ich gedacht, dass sich ein Hosenkauf zu einer so lebensgefährlichen Sache auswachsen könnte. Aber nun ja, man ist halt unbedarft.

Es wäre auch alles nicht passiert, wenn mir meine Jeans-Dealerin nicht mit dem Orient gekommen wäre beziehungsweise mit einem Orientalen, der ihr was gesteckt hatte. Es ging um eine mir gänzlich neue Methode dazu, wie man schon vor dem Anprobieren einer Hose herausbekommt, ob einem die Röhren nun passen oder nicht.

Einfach überraschen lassen

Früher, als ich noch jung und dumm war, da stieg ich ja einfach in den Fummel und ließ mich mal überraschen, ob ich den obersten Knopf zubekomme oder nicht. Na und manchmal kaufte ich die Hose auch dann, wenn nur der zweitoberste Knopf zuging (sah ja keiner).

Jetzt aber weiß ich, wie man diese mitunter ausufernden Anproben gleich sinnvoll abkürzen kann. Also wie gesagt, meine Jeans-Dealerin hat mich drauf gebracht und sie hat es von einem Orientalen.

Demzufolge soll man das Höschen nehmen und den Bund um den Hals wickeln. Schließt der Stoff dann exakt mit dem Halsumfang ab, dann passt das Beinkleid auch um die Hüfte herum. Ich konnte das erst nicht so recht glauben, aber wer bin ich schon, die Weisheit des Orients in Zweifel zu ziehen.

Tja, nun also mit diesem Wissen ausgestattet, stand ich im Laden und verliebte mich regelrecht in diese graue Hose, die so wunderbar zu meinen gelben Turnschuhen und der Halbglatze passen könnte. Ich probierte erst mal so, probierte und probierte und probierte. Es war wie verrückt, das Ding wollte einfach nicht passen. Ich probierte wieder und wieder und wieder. Ich quetschte, ich drückte, ich tat alles, damit mir die Hose passte. Dann, irgendwann, hatte ich den Eindruck, dass es gelingen wird. Ich muss sagen, es war Rettung in allerletzter Minute, denn ich bekam wirklich nur noch sehr schlecht Luft und mir begannen die Sinne zu schwinden. Doch als ich dann in die Hose stieg, hatte sich alles bewahrheitet und sie passte. Es war aber knapp und sie spannt auch ein bisschen am Zwickel. Aber mein Hals ist noch viel röter als das Privatgelände untenrum.