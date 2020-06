Der Erlanger Nachtwächter zieht wieder durch die Stadt

Jeden Samstag um 21 Uhr findet am Erlanger Hugenottenplatz wieder die etwas andere Tour durch Erlangen statt. Ausgestattet mit Laterne, Horn und Hellebarde erzählt der Nachtwächter allerlei Kurzweiliges aus der "guten alten Zeit", die Teilnehmer der Führung hören vom Meisterbrief des Scharfrichters, erfahren von dem fürchterlichen Brand des Erlanger Schlosses und den Maßnahmen gegen liederliche Weibspersonen.

Tickets nur auf Bestellung

Die Pest ist vorbei, Corona noch nicht, heißt es in der Pressemitteilung der Organisatoren. Deshalb müssen die Abstandsregeln eingehalten werden, das Publikum hat während der Veranstaltung Maskenpflicht - und wer sich nicht daran hält, wird wie zu Zeiten der Pest eingemauert. Die Kontaktdaten werden erfasst und wer Kontakt zu Infizierten hatte oder Symptome zeigt, muss zu Hause bleiben. Die Gruppengröße ist eingeschränkt - daher müssen die Tickets unbedingt vorher online über www.nachtwaechter-erlangen.de, per Telefon 09545/322111 oder E-Mail an info@nachtwaechter-erlangen.de bestellt werden. Die Führung für Kinder und die Gruselführung "Henker, Mörder, arme Sünder" bleiben erst einmal bis auf Weiteres ausgesetzt.

Die Termine im Juni für die Führungen "Spaziergang mit dem Erlanger Nachtwächter - Allerlei über das alte Erlangen und die Nachtwächterei" sind am 20. und 27. Juni. red