Die Blechbläser der Münchner Philharmoniker erklingen am Dienstag, 28. Dezember, um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal bei "Weihnachten mit Blechschaden und Bob Ross". Die Musikanten sind aus einem anderen Holz geschnitzt und blasen in ein anderes Horn: Es macht ihnen Spaß, das "etwas andere Weihnachtskonzert" ertönen zu lassen. Das Publikum kann sich auf ein vielseitiges Repertoire, die Virtuosität und den Witz der Münchner Blechbläser freuen. Für diese Veranstaltung gilt die 2G-Plus-Regelung. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter Tel.: 0971/ 80 48-444 oder unter folgender E-Mail-Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Tobias Epp