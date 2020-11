Hilfsbereitschaft von Herz zu Herz ist Herzensangelegenheit bei "1000 Herzen für Kronach". Die Benefizaktion erhält nun Verstärkung. Die beiden jungen Idealisten Fabian Burkert-Mazur aus Schmölz und Marc Zapf aus Gehülz haben sich für die ehrenamtliche Mithilfe bei "1000 Herzen für Kronach" entschieden. Die langen Bemühungen der Initiatoren der Aktion, Herta und Gerhard Burkert-Mazur sowie Heinz Hausmann um jüngere Verstärkung ihres ehrenamtlichen Teams haben nun Früchte getragen.

Die beiden jungen Leute sind bereit, sich mit Leidenschaft und Herzblut in ihrer Freizeit für Bedürftige in Stadt und Landkreis Kronach zu engagieren und das Team von "1000 Herzen für Kronach" zu unterstützen. Beide sind bereits ehrenamtlich tätig und für die Allgemeinheit engagiert. Der 21- jährige Student der Rechtswissenschaft Fabian Burkert-Mazur ist Mitbegründer der Band "Voyage to Infinity" und ist passionierter Musiker, vorwiegend mit Schlagzeug und Gitarre, sowie auch sportlich ambitioniert.

Marc Zapf ist gelernter Kaufmann. Seit vielen Jahren ist er beim ATSV Gehülz als sportlicher Leiter und Spielleiter mit großem Engagement tätig. Weitere Hobbys sind Laienschauspiel, Rock-Festivals und Bierkopfkarten. Herta und Gerhard Burkert-Mazur freuen sich besonders über die junge Verstärkung, denn beide haben ein engeres Familienverhältnis zu den Initiatoren. Fabian ist ein Enkel von Herta und Gerhard Burkert-Mazur und Marc wird bald ein Familienmitglied werden. Durch die seit Jahren währende Familienbande kennen die beiden jungen Idealisten die Benefizaktion und wissen, wie viel Arbeit ansteht. "Wir möchten helfen, denn wir wissen, dass es in Stadt und Landkreis Kronach viele bedürftige Menschen gibt, die in großen finanziellen Nöten sind und denen ,1000 Herzen für Kronach' helfen kann. Dass es so bleibt, dazu wollen wir beitragen", sagen Fabian und Marc.

Beide wissen, welche Mühen es kostet, wenn große Veranstaltungen vorbereitet werden, aber auch für Spenden aus Privathaushalten, Firmen, Vereinen, Institutionen müssen Anstrengungen unternommen werden, und auch die Hilfsanträge bedürfen sorgfältiger Prüfung und Bearbeitung, wofür hauptsächlich die Sozialexperten, Gerhard Mencl, Wolfgang Eckert-Hetzel und Heinz Hausmann ehrenamtlich zur Verfügung stehen. Für alle eingehenden Spenden werden auch Quittungen ausgestellt, die als gemeinnützig, mildtätig als steuerbegünstigt anerkannt werden. Das Team von "1000 Herzen" freut sich außerordentlich über die Hilfsbereitschaft von Fabian Burkert- Mazur und Marc Zapf, denn es gibt weiterhin viel zu tun . eh