Dank Schaeffler fand Karl Mayer ein zweites Zuhause in Niederndorf

In 90 Jahren kann man einiges erleben und hat dann viel zu erzählen. Ein gutes Beispiel bietet Karl Mayer aus Niederndorf. Am Mittwoch feierte er seinen 90. Geburtstag im kleinsten Kreis seiner Familie und schwelgte gemeinsam mit Drittem Bürgermeister Michael Dassler (FDP) und stellvertretendem Landrat Manfred Bachmayer (Grüne) in Erinnerungen.

Karl Mayer lebt seit 1968 in Niederndorf, nachdem er die ersten 38 Jahre seines Lebens im tschechischen Katzengrün verbracht hatte. Sein Vater war dort nach dem Zweiten Weltkrieg in tschechische Gefangenschaft geraten, was es der Familie unmöglich machte, umgesiedelt zu werden.

In seiner Heimat Katzengrün beginnt er nach der achten Klasse der Volksschule eine Lehre zum Schlosser, wobei er erfahren muss, welche Schwierigkeiten es mit sich bringt, als Deutscher in Tschechien zu leben. Drei Jahre muss Karl Mayer warten, bis es ihm erlaubt ist, seine Gesellenprüfung abzulegen - und selbst dann natürlich auf Tschechisch. Im Prager Frühling 1968 gelingt es Mayer schließlich, mit seiner Frau Eleonore und den beiden Töchtern Monika und Waltraud (damals 15 und 13 Jahre alt) nach Nürnberg zu kommen, wo sie acht Tage in einem Auffanglager verbringen.

In vielen Vereinen aktiv

Doch dann ergibt sich eine große Chance für den Jubilar: Schaeffler sucht dringend Techniker, und so erhält er eine Anstellung und die Wohnung in Niederndorf, wo er nun seit 52 Jahren lebt. Nach knapp zwei Jahren bei der Firma Schaeffler wechselt er zu Siemens, da er an der Ölkrätze erkrankt. In Niederndorf engagiert er sich von Beginn an bei der Freiwilligen Feuerwehr und übernimmt einige Jahre das Amt des Zweiten Kommandanten. Auch mit 90 Jahren ist er noch passives Mitglied der FFW Niederndorf, und so wurden dem Jubilar auch von Ehrenkommandant Hans Ruhmann die besten Glückwünsche im Namen der ganzen Feuerwehr überbracht.

In Vereinen hatte sich Mayer schon immer gern eingebracht: In seiner Heimat Katzengrün hatte er einen Fußballverein gegründet, er ist Mitglied im Josefsverein und im Caravan-Club Forchheim, wo er 31 Jahre Zweiter Vorsitzender war und am kommenden Samstag für seine langjährige Mitgliedschaft geehrt werden soll.

Mayer konnte mit seiner Frau Eleonore noch die Diamantene Hochzeit feiern, bevor sie 2019 starb. Mit seinen 90 Jahren erfreut er sich bester Gesundheit, besucht oft noch einen alten Freund in Tschechien, hat zwei Enkel, Melanie und Marius, und kann viele spannende Geschichten aus seinem Leben erzählen.