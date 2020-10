In der Herz-Jesu-Kirche in Pressig feierten am Sonntag 15 katholische Christen ihre Jubelkommunion. Sie gedachten ihrer ersten heiligen Kommunion vor 50 beziehungsweise 60 Jahren. Der Musikverein Pressig begleitete die Jubilare, Ministranten und Pfarrer zum großen Einzug in das Gotteshaus. Den Festgottesdienst zelebrierte Pfarrvikar Anton Heinz in Konzelebration mit Diakon Alfred Trebes. Die Jubelkommunion fiel mit dem Erntedankfest zusammen, weshalb auch der Altar mit wunderbaren Erntefrüchten geschmückt war. Die Gaben wurden von Pfarrgemeinderatsvorsitzender Liane Wachter mit ihrem Team schmuckvoll aufgebaut. Die Erntefrüchte wurden von Gläubigen aus Eila und Pressig gespendet.

Diamantene Kommunion (60 Jahre) feierten Angelika Fuhrmann, Max Köhn, Siegfried Neubauer, Rita Neubert, Berthold Nickol, Bärbel Schmid, Anita Stiborsky, Johann Zimmermann. Goldenes Jubiläum (50 Jahre) feierten Susanne Ellmer- Herbst, Waltraud Gratzke, Regina Herrmann, Beate Pfadenhauer, Veronika Tierauf, Liane Wachter, Gerd Zehnter. eh