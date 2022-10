Der Kreisverband der CSU-Seniorenunion versammelte sich zu seiner turnusmäßigen Vorstandssitzung diesmal in der Schlossgaststätte auf Schloss Aschach. Vorsitzende Siegfried Erhard würdigte die jahrzehntelange Arbeit der verstorbenen ehemaligen Landtagspräsidentin Barbara Stamm auch für die Senioren und ihre enge Beziehung zum Kreisverband Bad Kissingen. Erhard erinnerte an die Veranstaltungen der letzten beiden Monate: die Totengedenkfeier in Münnerstadt, die Wanderung durch die Weinberge oberhalb von Hammelburg und die Thüringenfahrt zum Tag der Deutschen Einheit, die diesmal nach Schmalkalden führte. Er zeigte sich erfreut über die Entwicklung der Mitgliederzahl, die die Marke von 500 Personen überschritten habe und eine ansteigende Tendenz aufweise. Die Vorbereitungen der nächsten Veranstaltungen laufen auf Hochtouren. Am 14. November findet um 14.30 Uhr eine politische Diskussion mit Dorothee Bär im Tagungsraum des Roten Kreuzes in der Hartmannstraße in Bad Kissingen statt. Im Dezember ist nun bereits zum dritten Mal die Adventsfahrt nach Bayreuth vorgesehen. 2020 und 2021 war die Fahrt wegen der Pandemie abgesagt worden. Nun steht das Programm für den 7. Dezember fest: Besichtigung des Neuen Schlosses und Besuch des Weihnachtsmarkts sowie eine adventliche Feier in der Schlosskirche. Das Abendessen ist in Augsfeld geplant. Die ersten Termine für 2023: Im Januar ist ein Besuch von "Mein Haus 4.0" am Berliner Platz vorgesehen. Am 8. Februar wird Fasching in Obererthal gefeiert, wo im März auch das Fischessen stattfindet. Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen ist am 26. April geplant. red