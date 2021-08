Bei der Hauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Ahorn blickte Vorsitzende Marcel Trost auf die Arbeit des Ortsverbandes in den vergangenen zwei Jahren und auf die Kommunalwahl zurück. Es brauche Anstrengungen, um das gesellschaftliche Leben wie vor der Pandemie zurückzuerlangen. Er appellierte an alle, sich wieder aktiv in den vielen Vereinen und Organisationen einzubringen. Denn sie seien die Stütze für das gesellschaftliche Leben gerade im ländlichen Raum, so Trost. Bei den Neuwahlen des Ortsverbandes wurde Marcel Trost erneut zum Ortsvorsitzenden gewählt. Als Stellvertreter fungieren nun neben Gemeinderat Timo Sollmann und Kevin Raab auch Gemeinderat Alexander Zech. Als Schatzmeister wurde Gemeinderat Winfried Beyer und als Schriftführerin Nicole Bohl wiedergewählt. Digitalbeauftragte ist nun Elisabeth Funk. Als Beisitzer im Vorstand wurden Walter Goldhammer, Andreas von Imhoff, Michael Leib, Markus Priesner, Alexander Schubert, Udo Bohl, Michael Böhm und Oliver Popp gewählt. Das Amt der Kassenprüfer füllen in den kommenden zwei Jahren nun Arno Reinsbach und Antonia Klyn aus. Der Ortsverband ernannte Joachim Schubert zum Ehrenvorsitzenden. Joachim Schubert war von 1990 bis 2001 Vorsitzender. Schubert war ebenso langjähriger Fraktionsvorsitzender der Fraktion CSU und Bürgerverein im Ahorner Gemeinderat. Seit Februar 1988 ist er Mitglied der CSU. Er kandidierte das erste Mal 1990 als Bürgermeisterkandidat für CSU und Bürgerverein in der Gemeinde Ahorn. Beruflich war Schubert vor seinem Ruhestand lange Jahre Chef der damaligen Kronacher Bundesanstalt für Arbeit. Joachim Schubert ist 71 Jahre alt. Geehrt wurden durch den stellvertretenden Kreisvorsitzenden und Landrat Sebastian Straubel sowie durch Jonas Geissler Ingrid Prestien (30 Jahre), Udo Bohl (25 Jahre) sowie Rita Schubert (25 Jahre). red