Das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie hat im Landkreis Hildburghausen einen bundesweiten Höchststand erreicht. Das Landratsamt von Hildburghausen hat am Montagmorgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von rund 395,6 bekanntgegeben. Die Zahlen beziehen sich auf Daten des Robert Koch-Instituts. Damit ist der Kreis Hildburghausen deutschlandweit Rekordhalter. Insgesamt sind im Landkreis Hildburghausen 760 amtlich bestätigte Covid-19-Infektionen registriert, aktive positive Fälle sind es 588, genesen sind 167 Personen. Bei fünf Verstorbenen lag eine Infektion vor. Die Entwicklung im Nachbarlandkreis geht stetig nach oben: Während es am 17. November 525 Infektionen gab, waren es am Samstag 689 und am Sonntag 754. red