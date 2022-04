Finanziell hat der Fußballclub Neuenmarkt die Corona-Pandemie trotz fehlender Einnahmen am Sportplatz und im Sportheim gut überstanden, wenngleich der Verein bei den Mitgliederzahlen Federn lassen musste, denn von ursprünglich 470 sank die Mitgliederzahl jetzt auf 450.

Bedauert wurde von Markus Kraus, der für den verhinderten Fußballabteilungsleiter Frank Wiemann in der Jahreshauptversammlung den Bericht abgab, dass Daniel Warzecha aus privaten Gründen sein Amt als Trainer der 2. Mannschaft in der kommenden Serie nicht mehr ausüben wird. Dafür gab Kraus gab bekannt, dass das erfolgreiche Trainergespann der 1. Mannschaft, Florian Schlegel und Andre Haack, auch für die kommende Serie die Zusage gegeben hat.

FC-Vorsitzender Dieter Mühlbauer kündigte für September/Oktober einen Ehrenabend für verdiente und langjährige Mitglieder an. Dabei werde der Sohn des Gründungsvorsitzenden, Theo Küfner, einen Rückblick auf 100 Jahre FC Neuenmarkt geben. Der Ehrenabend soll daneben noch mit einem lustigen Drei-Personen-Stück aufgelockert werden.

Für Vorsitzenden Dieter Mühlbauer geht es in der Zukunft darum, den FC Neuenmarkt weiterzuentwickeln und neue Ideen auszuprobieren. Nach wie vor ist der Verein neben dem Fußball auch im Breitensport aktiv. So werden Gymnastik-Stunden für Erwachsene in mehreren Gruppen angeboten und auch dem Kinder-Turnen für Zwei- bis Sechsjährige wird ein besonderer Stellenwert gewidmet. Darüber berichteten Gabriele Beck ("Die Welt braucht wieder positive Signale!") und Stefan Kunz, die in Zusammenarbeit mit Ramona Geier, Britta Wehner, Julia Paul und Dominic Paul die Übungsstunden leiten. Der Kinderturnkurs wurde bislang sehr gut angenommen und gestartet wird am 26. April mit dem "Frühjahrskurs".

Beim Seniorenfußball gibt es laut Markus Kraus Licht und Schatten in den drei Mannschaften. Mit Steffen Titus und Marco Kunz habe die 1. Mannschaft derzeit zwei Langzeitverletzte, und als das zentrale Problem gelten die Torhüter in den Mannschaften, aber hier zeichne sich bereits in der Winterpause mit dem Wechsel von Fabian Welsch vom ASV Marktschorgast eine Verbesserung ab. Für die 3. Mannschaft wird eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Wirsberg angestrebt.

Erfreulich war der Bericht von Schatzmeister Markus Demel, denn der Verein steht demnach auf finanziell gesunden Füßen. Bürgermeister Alexander Wunderlich (CSU) würdigte die ehrenamtliche Arbeit im Verein.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Schriftführer: Michael Horter. Abteilungsleiter Fußball: Frank Wiemann. Abteilungsleiter Gymnastik: Stefan Kunz. Ausschussmitglieder: Daniel Warzecha, Alexander Geyer und Stefan Bauerschmidt. Rei.