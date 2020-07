Corona-Extra für Schützen

Der Freistaat Bayern verdoppelt coronabedingt die sogenannte Vereinspauschale. Davon profitieren auch die Sport- und Schützenvereine in Stadt und Landkreis, wie die beiden Landtagsabgeordneten Melanie Huml und Holger Dremel (beide CSU) mitteilen. Der Förderbetrag für steige auf 680 871 Euro.

"Wir wollen damit die Vereine in der Coronakrise schnell und unbürokratisch unterstützen, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand", erklärt Huml laut Pressemitteilung. "Das Sport- und Vereinsleben sind wichtige Grundpfeiler des gesellschaftlichen Lebens in Bayern. Deshalb haben wir uns dafür eingesetzt, dass der Freistaat dem Breitensport mit aller Kraft unter die Arme greift", wird Dremel zitiert. Die Vereinspauschale für die Sport- und Schützenvereine wurde in diesem Jahr bayernweit auf rund 40 Millionen Euro erhöht und ist damit doppelt so hoch wie vergangenes Jahr. red