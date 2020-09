Ursprünglich war geplant, in diesem Jahr eine Haushaltsbefragung durchzuführen. Diese sollte Erkenntnisse über das Verkehrsverhalten der Bürger bringen. Das Wissen ist wichtig für die Steigerung des Radverkehrsanteils im Binnenverkehr. "Modal Split" nennt sich diese Erhebung.

Die Befragung wird jetzt aber nicht durchgeführt. Desem Vorschlag der Verwaltung schloss sich der Planungsausschuss ohne Diskussion und einstimmig an. Der Stadtrat muss das am kommenden Mittwoch noch absegnen.

Als Grund wurde die Corona-Pandemie genannt. Aufgrund deren Auswirkungen mache die Befragung erst dann Sinn, wenn zu erwarten ist, dass vergleichbare Ergebnisse zum letzten Erhebungszeitpunkt erreicht werden können. So steht es in dem Beschlussvorschlag. Damit gerechnet wird also frühestens im nächsten Jahr.

Der Herzogenauracher Stadtrat hat im September 2013 das Ziel beschlossen, den Radverkehrsanteil im Binnenverkehr von 20 Prozent aus dem Jahr 2012 auf 25 Prozent im Jahr 2020 zu steigern. Erreicht werden soll das durch den weiteren Ausbau der Infrastruktur, die Berücksichtigung des Radverkehrs bei Neuplanungen sowie durch Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem ist es ein Ziel, die Sicherheit für die Radfahrer weiter zu verbessern.

Verkehrsverhalten verändert

Um zu überprüfen, ob dieses Ziel erreicht werden konnte, sollte jetzt eine Erhebung zum "Modal Split" durchgeführt werden. Doch davon wird nun abgerückt, Denn durch die anhaltende Corona-Pandemie habe sich da Verkehrsverhalten deutlich verändert, heißt es in den Erläuterungen zum Beschlussvorschlag.

Genannt wird der Lockdown in der ersten Jahreshälfte, es gab Schulschließungen und die Menschen stellten auf Homeoffice um. Noch immer arbeite ein Großteil der Beschäftigten von zuhause aus.

Eine Haushaltsbefragung in diesem Jahr würde, wie weiter ausgeführt wird, aufgrund der anhaltenden Auswirkungen durch Corona und schließlich durch die Witterungsbedingungen ab Herbst keine verwertbaren und vergleichbaren Ergebnisse zur Erhebung von 2012 erzielen.

Und weiter: "Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, soll die Verkehrsbefragung der Haushalte durchgeführt werden, wenn zu erwarten ist, dass die erhobenen Ergebnisse auch vergleichbar sind." bp