70,3 Neuinfektionen je 100 000 Einw. in den letzten 7 Tagen.

Stand: 22.Oktober 2020; 16.05 Uhr Quelle: Landkreis Lichtenfels 67 aktive Fälle +7 Veränderung

zum Vortag Die Bayerische Corona-Ampel zeigt an, ob der Landkreis Lichtenfels den Signalwert von 35 oder den Schwellenwert von 50 erreicht hat. Sinkt der Wert unter 35, wird die Ampel nicht sofort auf Grün umgestellt. Das passiert erst dann, wenn die jeweilige Region sechs Tage lang in Folge die 35 unterschreitet.

Ab einem Wert von 50 gelten folgende Regeln:

?Maximal fünf Personen oder 2 Haushalte bei privaten Feiern oder Kontakten

?Maskenpflicht da, wo Menschen dicht und länger zusammen sind (Tagungen, Kongresse, Theater, Kinos, Schulen in allen Jahrgangsstufen, Hochschulen)

?Sperrstunde ab 22 Uhr, Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen ab 22 Uhr, Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen. Bei einem Wert unter 50 und ab 35 dürfen sich zehn Personen oder 2 Haushalte privat treffen und Maskenpflicht gilt in Schulen ab 5. Klasse sowie dort, wo Menschen dichter und länger zusammen sind; Sperrstunde und Alkoholverbot ab 23 Uhr. Maskenpflicht im Landkreis

für Grundschüler aufgehoben

Nach Einwänden von Eltern und Rücksprache mit der Gesundheitsbehörde im Haus hat Landrat Christian Meißner (CSU) gestern die Maskenpflicht für Schüler der Klassen 1 bis 4 im Unterricht am Platz aufgehoben. Er betonte allerdings, dass die Regelung vorerst bis Monatsende befristet sei und jederzeit kippen könne: "Sollte sich das Infektionsgeschehen in Grundschulen in den nächsten Tagen ändern, muss wieder zur Maskenpflicht zurückgekehrt werden."

Meißner verband seine Erklärung mit dem Appell, die Abstands- und Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten. "Die Eltern bitte ich, bei den kleinsten Anzeichen von Symptomen ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken." Auch die Lehrkräfte seien aufgerufen - genauso wie die Eltern und Familien -, Kontakte zu vermeiden und äußerst verantwortungsvoll mit dieser Ausnahmeregelung umzugehen.

Die bisherigen Erkenntnisse ließen darauf schließen, dass Kinder eine untergeordnete Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen, so der ergänzende Hinweis aus der Kreisbehörde. Das Infektionsgeschehen werde fortwährend analysiert, die Lage täglich neu bewertet. Quellen: www.stmgp.bayern.de; Landratsamt Lichtenfels