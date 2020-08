Coburger Firmen und die Corona-Krise

Der Ausbruch des Coronavirus stellte regionale Firmen vor große Herausforderungen in nie da gewesenem Ausmaß. Wie Coburger Unternehmen damit zurechtkommen, interessiert die Wirtschaftsjunioren zu Coburg, die zu einer Veranstaltung am Montag, 21. September, in das Kongresshaus Rosengarten, Berliner Platz 1, in Coburg einladen (Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr). Bei diesem Themenabend werden Unternehmen aus der Region Einblicke in ihr Krisen-Management während der Corona-Pandemie geben und schildern, wie sie mit dieser außergewöhnlichen Situation umgehen. Es geht dabei um solche Fragen: Welche Schlüsse haben die Unternehmen bisher gezogen? Welche Lösungen haben sie gefunden? Was wird sich nachhaltig ändern? Wie sieht die Zukunft aus? Gibt es ein "new normal" oder kehren wir zurück zu "business as usual"? All diese Fragen und Antworten darauf sollen an diesem Abend aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden. Referenten des Abends sind Dominik Sauerteig, Oberbürgermeister der Stadt Coburg, der die Begrüßung übernimmt, Florian Bertges, Geschäftsführer Bittner Werkzeugbau GmbH, Steffi Cestone, Inhaberin der Boutique Emozione und Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Zentrum Coburg, Robin Franke, Geschäftsführer ISK-Personalleasing, Kerstin Pilarzyk, Inhaberin des Braugasthofs Grosch und Mitglied des Dehoga-Kreisvorstands, sowie Björn Schumacher, Geschäftsführer der Schumacher Packaging GmbH. Nach der Erörterung von Fragen und Diskussionsbeiträgen lässt der abschließende Imbiss Gelegenheit zum Netzwerken und für weitere Gespräche.

Eine Anmeldung zu der Veranstaltung über www.wj-coburg.de/veranstaltungen ist erforderlich. red