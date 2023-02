Ihre Wertschätzung für seine 40-jährige aktive Dienstzeit bei der Feuerwehr haben Landkreis- und Feuerwehrführung Harald Hager übermittelt. Auch von der Stadt Bad Rodach kamen Glückwünsche.

Hager hat vor kurzem das Feuerwehrehrenzeichen empfangen. Er ist Löschmeister und war bis August 2022 sagenhafte 22 Jahre lang Kommandant der Feuerwehr Grattstadt . Im April 1982 ist er in die Feuerwehr Fattigau im Landkreis Hof eingetreten. 1999 kam er nach Grattstadt , durch sein Studium in Coburg. Kommandant Jakob Weber würdigte Hager als einen hilfsbereiten Kameraden, der immer mit anpacke, wenn seine Hilfe benötigt werde. In den vielen Jahren seiner Dienstzeit habe er immer großen Wert auf die Ausbildung und die Suche nach neuen Kameraden gelegt.

Es sei sehr wichtig, dass es im Stadtteil Grattstadt eine Feuerwehr gebe, betonte Bürgermeister Tobias Ehrlicher.

In den letzten drei Jahren sei es schwierig gewesen, Übungen abzuhalten, betonte Michael Buchmann, Vorsitzender der Feuerwehr Grattstadt . Die Wehr sei gut aufgestellt, wenn sie auch nur wenige Einsätze zu absolvieren hatte. Bei der „Haus-zu-Haus-Aktion“ hätte man den Bürgern erklärt, dass ohne Nachwuchs es keine Feuerwehr geben könne. Sie hätten deutlich gemacht, dass es dann bei einem Notfall etwas länger dauern könnte, bis die Feuerwehr kommt. des