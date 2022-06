Bevor die Spielzeit in ihr Finale geht, feiert das Landestheater noch einmal ein Theaterfest und lädt am Samstag, 25. Juni, bei freiem Eintritt ins Große Haus, in die Reithalle und auf den Schlossplatz ein.

Um 14.30 Uhr beginnt das Fest am Samstag mit einem „Symphonic Mob“ vor den Schlossplatzarkaden. Musikbegeisterte können bei diesem Spontanorchester mit dem Philharmonischen Orchester musizieren. Alle Infos, das Konzertprogramm sowie die Noten erhält man unter www.symphonic-mob.de. Nach der Registrierung der Teilnehmer ab 12.30 Uhr in der Reithalle treffen sich alle um 13.30 Uhr zur gemeinsamen Probe auf dem Schlossplatz .

Ab 15.15 Uhr gibt das Ballett Coburg auf der Bühne des Großen Hauses Einblicke in seine Trainingsarbeit sowie die aktuellen Produktionen „First Steps – 3, 2, 1 ... Go!“ und „Noches Cubanas“. Eine zweite Präsentation des Balletts erfolgt um 19 Uhr in der Reithalle .

Ein Stück zum Thema Identität

Um 16 Uhr wird in der Reithalle das derzeit tourende Klassenzimmerstück „Paul*“ von Eva Rottmann mit Schauspieler Lean Fargel gezeigt. Das mutige Stück für Jugendliche ab 13 Jahren beschäftigt sich mit dem Thema Identität. Ab 17.30 Uhr zeigt der Club 56 eine humorvolle Nummernrevue zur Bedeutung des Theaters.

Parallel zum Reithallenprogramm beginnt um 16.30 Uhr auf der Bühne des Großen Hauses der „Sängernachmittag“. Solisten des Musiktheaters und der Chor des Landestheaters unter der Leitung von Mikko Sidoroff präsentieren zum Klavier die schönsten Melodien aus Oper und Operette.

Schauspielfans und Theaterfreunde, die das Große Haus einmal von seiner unbekannten Seite erleben möchten, kommen bei den Theaterführungen an die „Orte des Grauens“ auf ihre Kosten. Von 15.30 bis 17.45 Uhr startet alle 15 Minuten eine Führung zu „geheimen“ Orten im Hinterhaus, an denen Mitglieder des Schauspielensembles mit kleinen Performances Einblicke in das Programm der nächsten Spielzeit geben. Die Anmeldung und Ticketvergabe für die kostenfreien Führungen erfolgen am Info-Pavillon auf dem Schlossplatz .

Höhepunkt des Theaterfests ist ab 19.30 Uhr die Operngala im Großen Haus. Das ursprünglich als Abschiedsgala „Finale Glorioso“ geplante Programm wird mit der Verlängerung der Betriebsgenehmigung des Großen Hauses zu einem Ausblick auf die neue Spielzeit. Für die Operngala als einzige kostenpflichtige Veranstaltung dieses Tages gibt es noch Karten unter www.landestheater-coburg.de, an der Theaterkasse sowie an der Abendkasse.

Die Livekonzerte

Musikfans können sich außerdem auf Livekonzerte freuen. Um 18.30 Uhr sowie um 21 Uhr spielt die Band um Theatermitglied Boris Stark Acoustic Rock der 70er, 80er und 90er Jahre auf dem Schlossplatz . Ab 21.15 Uhr spielt die Band „Black Star“ mit Mitgliedern des Opernensembles, des Chores u. a. Alternative Rock in der Reithalle . Ab 22.30 Uhr beschließt die Band „Die 5. Sparte“, u. a. mit Schauspieler Nils Liebscher, mit Coversongs das Konzertprogramm in der Reithalle .

Die jüngsten Besucher können im Dramaturgiegarten mit den Mitarbeitern der Maske und der Requisite basteln. Schauspieler Frederik Leberle wird aus Michael Endes „Der Wunschpunsch“ lesen. Außerdem können sich die Kinder auf einer Hüpfburg austoben.

Am Sonntag klingt das Programm dann mit einer weltmusikalischen Matinee mit dem Ensemble „Frame of Heart“, Beginn 11.30 Uhr, auf dem Schlossplatz aus. red