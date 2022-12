Auch für die Tänzerinnen und Tänzer des TV Coburg-Ketschendorf war Corona eine enorme Herausforderung. So musste im März 2020 das geplante Turnierwochenende entfallen. Und als sie in den beiden darauffolgenden Jahren mit vielen Hinder- und Wagnissen die nächsten Saisons starteten, richteten die Coburger kein Turnier aus; zu groß waren die damit verbundenen Risiken. Doch nun soll es 2023 endlich wieder so weit sein, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt: Am Freitag, 6. Januar 2023, um 18.30 Uhr findet in der Frankenhalle in Neustadt bei Coburg die Präsentation der neuen Choreografie statt.

Und am 1. April messen sich die Tänzerinnen und Tänzer der Lateinformationen in der Pestalozzi-Halle in der Vestestadt. In der Landes- und Regionalliga Süd Bayern starten Mannschaften aus Altenburg, Wasserburg, München und Nürnberg. Zudem soll mit der Hobbyliga auch allen Freizeitsportlern wieder eine gebührende Bühne geboten werden. Coburg wird ebenfalls mit zwei Mannschaften die Saison bestreiten, denn sowohl das Jugendteam als auch das A-Team präsentieren sich mit neuer Choreografie. Auch der jüngste Nachwuchs, die Kindertanzgruppen des TV Coburg-Ketschendorf, werden ihr Können unter Beweis stellen. red